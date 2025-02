DA LI JE OVO NAJVEĆI SKANDAL U ISTORIJI! Tramp: Plaćamo ljude starije od Amerike!

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp obratio se zvanicama iz poslovnog i finansijskog sveta na Samitu prioriteta instituta buduće investicione inicijative koji je održan u sredu u Majamiju.

U svom govoru Tramp je istako niz "prevara i krađa" koje je otkrila Kancelarija za vladinu efikasnost (DOGE), predvođena Ilonom Maskom.

Neke od tih "prevara i krađa" su toliko neverovatne da je prosto nestvarno da su uopšte bile moguće.

*21 milion dolara za povećanje izlaznosti birača u Indiji

*2 miliona dolara na operacije promene pola u Gvatemali

*20 miliona dolara za produkciju dečje emisije “Ulica Sezam” u Iraku

*520 miliona dolara za konsultanta angažovanog za osnivanje investicionog centra u Africi (voleo bih da ga upoznam-Tramp)

*100 miliona dolara za kupovinu kondoma za palestinsku organizaciju Hamas

-Mogao sam da čitam ovu listu ceo dan. Samo ne želim da vam dosadim. Ali ovo su samo neki, i nisu ni približno loši nalazi kao drugi rekao je Tramp.

-Takođe nalazimo ogromne zloupotrebe, rasipanje i prevare u socijalnom osiguranju. Socijalno osiguranje je - ono što se tamo dešava biće jedan od najvećih potencijalnih skandala u istoriji, kazao je Tramp i nastavio:

-U programu postoji preko 4,7 miliona brojeva socijalnog osiguranja ljudi strosti od 100 do 109 godina. Razmislite o tome. Sada, preko 100, nema mnogo ljudi koji to dožive. Nadamo se da će većina ljudi u ovoj prostoriji uspeti, ali istorijski gledano, nemate hiljade i hiljade ljudi. Ali slušajte ovo: 3,6 miliona ljudi je na listi socijalnog osiguranja od 110 do 119 godina. Mislite li da ih je zaista toliko? Ti ljudi su ozbiljno stari. Ali postaje gore.

3,47 miliona — 3,47 miliona ljudi je na socijalnom osiguranju starosti od 120 do 129 godina!

3,9 miliona ljudi je u dobi socijalnog osiguranja od 130 do 139 godina. Sada je rekord svih vremena, čuo sam, žena koja je imala 127 godina. To je rekord. Žena iz određene zemlje u kojoj zapravo imaju ljude koji žive prilično dugo, zapravo. A imala je 127 godina. To je prilično staro, ali mi je prednjačimo za milione - milione ljudi.

3,5 miliona ljudi u dobi od 140 do 149 godina.

1,3 miliona ljudi je na socijalnom osiguranju od 150 do 159 godina.

I preko 130.000 ljudi je na socijalnom osiguranju starijih od 160 godina — u redu? — uključujući 1.039 ljudi — zamislite to — preko 1.000 ljudi — starosti između 220. i 229. godine. I jedna osoba između 240. i 249. godine.

I za kraj, rekorder: Postoji jedna osoba u socijalnom osiguranju koja ima 360 godina — (smeh) — što je otprilike 110 godina starije od naše zemlje.

Dakle, ono što pokušavamo da saznamo i ono što ćemo saznati je da su ljudi plaćeni od svega ovoga. Znate, da li neko drži 10.000 dolara ovde, 10.000 tamo? Šta se dešava? Dakle, to ćemo prilično lako otkriti jer imamo mnogo kompjuterskih genija.

Ali sve ove prevare su sada prekinute, naglasio je Tramp.



Ceo govor predsednika Trampa možete pogledati OVDE.

