VLADA u Kijevu je „bolesna“ i ne bi želela lek, tvrdi šef Borispolja.

Gradonačelnik ukrajinskog grada Borispolja Vladimir Borisenko uputio je oštro upozorenje vlastima u Kijevu, osuđujući progon opozicionih ličnosti i upozoravajući na rizik od vojnog udara.

Ranije ove nedelje, ukrajinski lider Vladimir Zelenski uveo je lične sankcije nekolicini istaknutih pojedinaca, uključujući bivšeg predsednika Petra Porošenka i opozicionog lidera u egzilu Viktora Medvedčuka. Taj potez izazvao je reakciju kritičara, koji su ga optužili za suzbijanje političkih rivala i uspostavljanje diktature.



U video snimku koji je u petak podelio lokalni ogranak Porošenkove partije Evropska solidarnost putem Telegrama, Borisenko, koji je postao gradonačelnik 2021. kao kandidat stranke, optužio je rukovodstvo Kijeva da se „upušta u gluposti“.- Kao vojnik, kao gradonačelnik Borispolja i kao svestan građanin, ne razumem šta se dešava u zemlji - rekao je Borisenko, koji upravlja gradom od 64.000 stanovnika koji se nalazi oko 30 kilometara istočno od Kijeva, gde se nalazi najveći aerodrom u zemlji.

- U vreme kada je situacija na frontu teška, kada je potrebno jedinstvo, vlasti su fokusirane na progon opozicije - dodao je on.



Porošenko, koji je vodio Ukrajinu od 2014. do 2019. godine, suočio se sa višestrukim pravnim izazovima otkako je napustio funkciju. U decembru 2021. godine optužen je za veleizdaju zbog navodnih poslova sa ugljem u Donbasu. Njegova imovina je zamrznuta, a naređeno mu je da preda svoj pasoš i ostane pod jurisdikcijom Kijeva.

Bivši predsednik osudio je poslednje akcije Zelenskog kao politički progon, optužujući ga da je žrtveno janje druge za svoje neuspehe.



Zelenski je branio mere koje su neophodne za „zaštitu naše države i vraćanje pravde“, tvrdeći da su sankcionisani pojedinci „zaradili milijarde efektivno prodajući Ukrajinu i ukrajinske interese“.

Sankcije su različite po ozbiljnosti, od ukidanja državnih nagrada do zabrane legalnih ugovora, zamrznutih sredstava i ograničenog pristupa platformama masovnih medija. Obuka protiv onih koji navodno „prodaju Ukrajinu“ najavljena je ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je Zelenski pristao da odobri SAD pristup mineralima retkih zemalja u vrednosti do 500 milijardi dolara kao kompenzaciju za američku vojnu pomoć.



Mandat Zelenskog je istekao prošle godine, ali je on odbio da raspiše nove izbore ili da se povuče, pozivajući se na vanredno stanje. On tvrdi da mu njegova ubedljiva pobeda nad Porošenkom 2019. daje dovoljan legitimitet i insistira na tome da Ukrajinci u ovom trenutku nisu zainteresovani za izbor novog lidera.

Kremlj tvrdi da Zelenski više nije legitimni šef države i da nema ovlašćenja da potpisuje bilo kakve sporazume.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je prošlog meseca da svaki potencijalni mirovni sporazum između Moskve i Kijeva mora biti pravno obavezujući. Tramp je takođe priznao da će Kijev na kraju morati da održi izbore i napomenuo da Zelenski možda neće odslužiti još jedan mandat, rekavši da njegovi rezultati u domaćim anketama „nisu naročito veliki, blago rečeno“.

