BIVŠI SAVETNIK BELE KUĆE: Tramp se efektivno predao Putinu, potpuni preokret stavova SAD i NATO

SAVETNIK Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džon Bolton u prošloj administraciji američkog predsednika Donalda Trampa ocenio je danas da se Tramp "efektivno predao" ruskom lideru Vladimiru Putinu pre početka potencijalnih mirovnih pregovora o okončanju sukoba u Ukrajini.

Foto: Profimedia/Ilustracija

-Nemam više nikakva očekivanja. Mislim da tačno znamo šta će se dogoditi. Predsednik Tramp se efektivno predao Putinu i pre nego što su razgovori počeli, rekao je Bolton u intervjuu za CNN.

On je naglasio da su stavovi koje je u sredu u Briselu izneo američki ministar odbrane Pit Hegset "uslovi nagodbe koja je mogla da bude napisana u Kremlju".

Bolton je naveo da je put koji je Trampova administracija zacrtala u obezbeđivanju primirja u ratu između Rusije i Ukrajine predstavlja "potpuni preokret" stavova SAD i NATO po "brojnim pitanjima".

-Na primer, do danas je zvanični američki stav bio da Ukrajini treba vratiti pun suverenitet i teritorijalni integritet. Toga više nema. Još 2008. stav je bio da će Ukrajina na kraju postati članica NATO-a. Ni to ne izgleda kao da postoji, dodao je on.

Bolton, koga je prethodna Trampova administracija smenila 2019. godine, sugerisao je da je Putin "ostvario" brojne pobede ove nedelje, ističući razmenu zatvorenika između američkog učitelja Marka Fogela i ruskog kripto kralja Aleksandra Vinika.

-Osim toga ruski lider ostvaruje svoju želju da pregovara ne sa Zelenskim, već direktno sa Trampom, jer veruje da će tako postići više, zaključio je Bolton.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica