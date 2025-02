AGONIJA DRŽAVLJANINA SRBIJE U TUNELU HAMASA: Neizvesna sudbina preostalih talaca u Gazi, među kojima je i mladi Alon Ohel (24)

SRPSKI državljanin Alon Ohel (24) je živ i svestan, ali je njegovo stanje veoma teško. Povređen je u jedno oko i na još par mesta, uključujući vrat. Izgladnjivan je i mučen na različite načine. Sve vreme se nalazi u potpunom mraku, u tunelu, bos je i vezan lancima.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je u razgovoru za "Novosti" juče potvrdio počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić. Ohel, koji je u ponedeljak drugi rođendan zaredom dočekao u zatočeništvu, trebalo je da prema sporazumu o primirju između Izraela i palestinske grupe Hamas bude oslobođen u okviru druge faze. Ipak, kako je njegovo stanje trenutno jako teško i nema pristup nikakvoj medicinskoj nezi, njegova porodica se, kako navodi naš sagovornik, nada da bi Alon trebalo da bude pušten u okviru prve faze koja je još u toku.

- Međutim, i ta faza je sada dovedena u pitanje nakon što je Hamas objavio da će odložiti oslobađanje izraelskih talaca, zakazano za ovu subotu. Obe strane su optužile jedna drugu za kršenje sporazuma o primirju. Alonova porodica je preko oficira za vezu dobila potvrdu od dvojice oslobođenih talaca koji su bili sa njim da je živ i da normalno komunicira, ali da je ranjen. Oni su tako prvi put posle 494 dana saznali nešto o svom sinu. Bili su očeličeni njegovim prvim znakom života. S druge strane, skrhani su saznanjem u kakvim uslovima se nalazi Alon i da mu je hitno potrebna lekarska nega - navodi Nikolić.

Prema rečima našeg sagovornika, u ponedeljak je na Trgu muzeja u Tel Avivu, koji je kolokvijalno nazvan Trg kidnapovanih, održan dirljiv skup podrške Alonu Ohelu, baš na njegov 24. rođendan, na kojem je emotivan govor održala njegova majka Idit.

- Na skupu su nastupili neki od najpopularnijih izraelskih muzičara i kantautora. Osećala se posebna energija u vazduhu od okupljenih. Ohleova porodica se viteški drži. Ipak, novo odlaganje primene sporazuma iz Dohe uticalo je da zavlada velika zebnja kod građana. Svi su zabrinuti kojim tempom će se sve na dalje odvijati i kada će preostali taoci konačno biti na slobodi - navodi Nikolić.

Prema dostupnim podacima, u Pojasu Gaze se nalazi još 76 talaca. Reč je o muškarcima, dok su ranjivije grupe, žene i deca već razmenjeni. Kibuc Kisufim saopštio je juče da je talac Šlomo Mansur (86) ubijen dok je bio u zarobljeništvu Hamasa, objavio je "Tajms of Izrael". Nije precizirano kada i kako je Mansur ubijen, niti kako je potvrđena njegova smrt. Mansur je trebalo da bude oslobođen u okviru prve faze dogovora o oslobađanju talaca.

Izraelsko društvo, navodi Nikolić, potreseni su prizorima poslednjih zarobljenika oslobođenih iz Gaze koji su izgledali uznemirujuće, bili su ispijeni, izgledali su kao da su preživeli Holokaust.

- Neizvesno je šta će se odvijati na dalje. Izraelska delegacija se vratila iz Dohe gde se rapravljalo samo o prvoj fazi sporazuma. Pregovori o drugoj fazi trebalo je da započnu 16. dana sprovođenja tekuće prve faze, što je bilo još 3. februara - ističe naš sagovornik.

U međuvremenu, američki predsednik Donald Tramp je upozorio Hamas da ukoliko svi preostali taoci koje ta militantna grupa drži u Gazi ne budu oslobođeni do subote u podne da će pustiti da se otvore "vrata pakla".

- Hamas će saznati na šta tačno mislim. Mislim da je mnogo talaca mrtvo - napomenuo je Tramp, dodavši da smatra da bi bilo prikladno da se poništi sporazum o primirju ukoliko taoci ne budu bili pušteni do subote.

Šef Bele kuće je, takođe, istakao da bi mogao da uskrati pomoć Jordanu i Egiptu ako ne prime palestinske izbeglice koje se premeštaju iz Gaze. Aman i Kairo su ranije odlučno odbacili Trampov predlog o raseljavanju stanovnika palestinske enklave.

Jede samo jedan hleb dnevno IDIT Ohel, majka otetog srpskog državljanina Alona, pozvala je izraelsku vladu da što pre započne drugu fazu oslobađanja talaca. Ona je u razgovoru za javni servis ispričala da nema potvrdu kada će njen sin biti oslobođen jer njegovo ime nije bilo na prvom spisku od 33 troje. "Navodno je svrstan u drugu fazu puštanja talaca. Znamo da svake subote treba da bude oslobođeno između troje i četvoro ljudi, ali Alon nije na tom prvom spisku već na drugom, a o drugoj fazi još nisu počeli pregovori", izjavila je ona. Idit je ispričala i da je njen sin izgladneo i da dobija samo jedan hleb dnevno, ali da je teše reči oslobođenih talaca da je Alon u dobrom mentalnom stanju, da pozitivno razmišlja i da čeka da bude oslobođen. "Znam da je moj sin snažan jer potiče iz snažne porodice. Moj deda je živeo u Novom Sadu za vreme Drugog svetskog rata, uspeo je da preživi i znam da će i Alon biti dobro jer on tu krv nosi u sebi, to je njegovo nasleđe", rekla je ona.

Istovremeno, potparol Hamasa Abu Obeida objavio je da će oslobađanje talaca biti odloženo do daljeg, "dok se okupator retroaktivno ne obaveže i ne ispuni obaveze iz prethodne tri nedelje". On je optužio Izrael da je odložio povratak raseljenih stanovnika Pojasa Gaze na sever enklave i otvorio vatru na njih, a takođe je, kako je dodao, ometao protok humanitarne pomoći u Gazu.

Visoki zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri je povodom Trampove pretnje izjavio da "predsednik SAD mora da se seti da je jedini način za vraćanje izraelskih talaca poštovanje primirja između Izraela i Hamasa".

- Jezik pretnji samo komplikuje situaciju - rekao je Abu Zuhri za britanski "Rojters".

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je juče Hamas da nastavi sa planiranim oslobađanjem talaca.

- Moramo po svaku cenu izbeći nastavak neprijateljstava u Gazi koja bi dovela do ogromne tragedije. Obe strane moraju u potpunosti da ispoštuju svoje obaveze u sporazumu o prekidu vatre i da nastave pregovore u Dohi o drugoj fazi - naveo je on u saopštenju.

Nabahan: SAD treba da pritisnu Izrael

BIVŠI ambasador Palestine u Beogradu Mohamed Nabhan izjavio je da je Hamas zaustavio proces primirja i oslobađanja talaca zbog toga što Izrael nije do kraja ispunio uslove iz sporazuma o prekidu vatre, a koji se tiču dozvoljavanja ulaska šatora, montažnih kuća, lekova i humanitarne pomoći u Pojas Gaze. "To je nervoza koja je normalna i koja prati takve stvari. Nadam se da će obe strane naći mogućnost da se ponovo dogovore i da nastave taj proces. Videćemo do kraja ove nedelje kako će da se razvijaju stvari, nadam se da će primirje biti nastavljeno jer je dosta bilo ratova i ubijanja nedužnih ljudi", poručio je on za Tanjug, dodavši da bi SAD trebalo da pritisnu izraelskog premijera Benjamina Netanijahua kako bi se došlo do mira.

Građani blokirali auto-put PORODICE izraelskih talaca koje je oteo Hamas i drugi građani blokirali su auto-put koji povezuje Tel Aviv i Jerusalim, zahtevajući od premijera Benjamina Netanijahua da ne ugrozi dogovor o oslobađanju talaca. Desetine ljudi držalo je transparent na kojem je pisalo: "Ostavljanje talaca je ratni zločin", izvestio je "Tajms of Izrael", napomenuvši da su okupljeni palili žute dimne bombe dok su blokirali auto-put. Okupljeni zahtevaju da Netanijahu prestane da ugrožava sporazum i pošalje tim u Dohu kako bi se pregovaralo o drugoj fazi primirja, koja će dovesti do oslobađanja preostalih talaca odjednom.