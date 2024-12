RAZOTKRIVENA VELIKA AKCIJA MOSKVE U SIRIJI: Satelitski snimci sve potvrdili (FOTO)

Imagery from 15 Dec shows possible Russian Il-76 cargo planes newly arrived into Al Jufra (29.1854°, 16.0168°) and Al Khadim (31.9985°, 21.1992°), Libya. @Maxar images, published by @thewarzonewire, see: https://t.co/vCd57LzgoZ pic.twitter.com/ShSzYGDvLE — Contested Ground (@ContestedG) December 23, 2024