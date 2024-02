PUTIN: Rusija može sad da uništi sve ciljeve na Zapadu

RUSOFOBIJA je za­slepila Zapad i lišila ga razuma. Dejstva SAD i njihovih satelita dovela su do demontaže evropske be­zbednosti, što predsta­vlja rizik za sve.

Foto AP

Priče da hoćemo da napadnemo Evropu su najobičnije buncanje. Slanje vojnika NATO u Ukrajinu, o čemu se govori, imalo bi tra­gične posledice. Rusija ima oružje kojim može da odgovori i uništi ciljeve na svim delovi­ma zapadnih zemalja.

Kazao je ovo predsed­nik Rusije Vladimir Putin na Federalnom saboru kome su prisu­stvali parlamentarci, kao i politička, kul­turna i naučna elita zemlje, ali i učesnici vojne operacije u Ukra­jini. Posebno je istakao da bez snažne i suve­rene Rusije nije moguć čvrst svetski poredak.

- Posle ulaska Šved­ske i Finske u NATO, moramo da pojačamo voj­sku na zapadnom strateškom pravcu kako bi se neutralisale moguće opasnosti. A oni na Za­padu moraju na kraju da shvate da imamo oružje kojim možemo da gađamo sve njihove teritorije. Ruska vojna industrija produžava da radi na novom oružju i uskoro će se o njemu čuti. Ruska armija i flota treba da se podignu na viši ni­vo. Posebno se to odno­si na bespilotne udarne letelice, sisteme PVO i radioleketronsku bo­bu i sredstva veze - ka­zao je Putin.

Putin se zahvalio svima koji učestvuju u specijalnoj vojnoj ope­raciji u Ukrajini i zatražio da se posebna pažnja obrati njihovim porodicama.

- Naše oružane snage su stekle veliko ratno iskustvo. Izrasla je ce­la plejada talentovanih komandira koji znaju da koriste modernu tehni­ku i ispunjavaju svoje za­datke.

Vidimo gde ima­mo probleme i znamo kako ih rešiti. Nepre­stani rad je, ne samo na frontu, nego i u pozadi­ni - kazao je Putin i is­takao da su mogućnosti ruskih oružanih snaga povećane mnogostruko, dodavši da sada ruska vojska u Ukrajini ima inicijativu na svim de­lovima fronta.

Istakao je da Rusija nije počela rat u Don­basu, ali da će ga ona završiti.

- Učinićemo sve da iskorenimo nacizam i rešimo zadatke vojne operacije kako bismo zaštitili suvereni­tet zemlje i bezbednost građana - objasnio je Putin. - To o čemu sam govorio 2018. oko na­oružanja sve je napra­vljeno ili se završava posao. Hipersonične rakete "kinžal" se sa visokom efikasnošću već koriste. Takođe se koristi i hipersonična raketa "cirkon". Na bojevom dežurstvu su i blokovi hipersoničnih interkontinentalnih raketa "avangard", za­tim laserni kompleksi "persvet". Završava se i ispitivanje krstareće rakete neograničenog dometa "burevesnik" i podvodni aparat "posejdon" - objasnio je pred­sednik RF.

Foto AP

Putin je posebno upo­zorio da Zapad poku­šava da uvuče Rusiju u trku u naoružanju kako bi je iznurili, kao što su osamdesetih godina učinili sa SSSR.

- U periodu od 1981. do 1988. godine u SSSR su vojni troškovi bili 13 odsto od nacionalnog dohotka. Zato mi sada hoćemo maksimalno ra­cionalno da raspodeli­mo resurse i izgradimo efikasnu ekonomiju oružanih snaga kako bi­smo dobili maksimum za svaku rublju odbram­benih troškova - kazao je.

Putin je govorio i o zabludi Zapada da može da izoluje Rusiju. Govo­reći o višepolarnosti sveta, Putin je rekao da će zemlje BRIKS do 2028. godine stvara­ti 37 odsto od svetske proizvodnje. Dodao je da će Moskva razvijati saradnju sa prijatelj­skim zemljama i stvarati efikasne i bezbedne koridore za transport robe. Posebno veliku perspektivu Putin vi­di u evro-azijskom part­nerstvu i razvoju odnosa Rusije i Kine.

Probleme niskog na­taliteta ni ove godine Putin nije zaobišao. On je kazao da u nared­nih šest godina mora se dostići stabilan rast nataliteta.

- Glavna uloga po­rodice je rađanje i va­spitanje dece - kazao je Putin i dodao da će se Rusija i dalje oslanjati na tradicionalne vred­nosti.

Jedan od priorite­nijih zadataka će biti smanjenje broja ljudi koji žive ispod crte siromaštva. Takvih je na kraju 2023. bilo u Ru­siji 13,5 miliona. Zada­tak je da se do 2030. broj siromašnih u Rusiji smanji do sedam milio­na, pre svega u porodi­cama sa više dece.

Već sada porodice sa troje dece dobijaju od drža­ve povlasticu da im se gasi deo hipotekarnog kredita za kupovinu stana.

Uskoro će, rekao je, krenuti nacionalni program "Mladi Rusije". Već od jeseni će biti povećane plate u školama i prosvetnim ustanova­ma. Velike investicije su predviđene i u nauč­nim institucijama, jer Rusija želi da brže teh­nološki napreduje.

U prvim komentarima posle Putinovog govora, koji je trajao dva sata i šest minuta, na mnoge je najjači utisak osta­vila njegova poruka da elita Rusije može biti samo nacionalno, dakle patriotski, orijentisa­na i da je budućnost ze­mlje u rukama onih koji su se dokazali u minule dve godine na frontu, ili radeći za front.

Završavajući govor, Putin je rekao da re­alizacija svih plano­va zavisi od vojnika i oficira koji se sada bore na frontu, njihove hrabrosti i odlučno­sti, koji se žrtvuju radi ostalih građana Rusije.

- Veličina istorij­skih izazova koji su pred Rusijom traži harmoničnost rada dr­žave, društva i bizni­sa. Verujem u pobedu i budućnost Rusije - za­ključio je Putin.

Manje se pije, život se produžio

PROSEČNI životni vek danas je u Rusiji 73 godine. Do 2030. bi trebalo da se podigne do 78 godina, a kasnije bi trebalo dostići prosek 80 go­dina plus, kazao je Putin. On je primetio da se u Rusiji značajno smanji­la upotreba alkohola, pre svega žestokih pića.

Licemerje iz Amerike

RUSIJA je, istakao je Putin, spremna za dijalog sa SAD oko strateške stabilnosti.

- Ali, mi imamo posla sa državom čiji rukovodeći krugovi otvoreno neprijateljski rade protiv Rusije. Dok govore o pitanjima strateške stabilnosti žele da Rusiji nanesu, kako oni kažu, strateški poraz na bojnom polju. Primer njihovog licemerja je to što nas optužuju da ho­ćemo da razmestimo atomsko oružje u kosmosu. A mi smo predložili još pre 15 godina tekst dogovora o zabrani militarizacije kosmosa. Ali, od njih nikakvog odgovara nije bilo. Oni sada hoće da nam namet­nu svoje uslove za pregovore - objasnio je Putin i dodao da Amerikan­cima treba demagogija, jer se tamo održavaju predsednički izbori.

Četvrta ekonomija sveta

U BLIŽOJ budućnosti Rusija će biti na četvrtom mestu najvećih eko­nomija na svetu. Ruska ekonomija postaje sve tehnološki složenija, neće se oslanjati samo na eksploataciju i prodaju sirovina. Prošle godine ekonomija Rusije rasla je tempom većim od one u zemljama "ve­like sedmorke", ocenio je Putin, ali je i upozorio da postoji rizik nedostatka kadrova za domaću privredu.