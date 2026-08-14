U GOSPIĆU EKOLOŠKA KATASTROFA: Opasni otpad zakopan u Lici sada postao tema i u Evropskoj uniji (FOTO)
DOK hrvatski predsednik Zoran Milanović namerava da prekine godišnji odmor i sazove vanrednu sednicu Sabora, opasni otpad zakopan u Lici postao je i evropska tema. O ekološkoj katastrofi u Gospiću obavešten je i Brisel, pa poslanici traže da se o ilegalnim odlagalištima i mafijaškom biznisu sa otpadom oglasi Evropska komisija.
Za sada je uvažen zahtev inicijative "Gospić je naš dom" da se o svemu raspravlja u Evropskom parlamentu, a hrvatski poslanik iz stranke Možemo Gordan Bosanac kaže da je premijer Andrej Plenković izgubio kontrolu nad zemljom i nad odlaganjem ilegalnog otpada.
Svakog dana javnost saznaje o novim ilegalnim odlagalištima na kojima pojedinci mesecima, pa i godinama, talože opasni materijal, uvezen iz susednih zemalja. U Gospiću će danas biti održan veliki skup na kom će građani upozoriti na opasnost po zdravlje stanovnika Like, posle otkrića da je otpad zakopan i da je došlo do zagađenja vode. Resorna ministarka zaštite životne okoline Marija Vučković, umesto da odmah podnese ostavku, napada opoziciju, kao da je ona kriva što država toleriše mafiju koja truje ljude i zagađuje gotovo četvrtinu Hrvatske.
Hrvatska kao smetlište
Na ilegalna odlagališta mnogi su upozoravali već mesecima, pisali pisma nadležnim organima, ali nikakve reakcije nije bilo. I dalje su stizali konvoji kamiona sa opasnim otpadom. Sandra Benčić (na slici) iz Možemo ističe da Gospić nije jedini primer sistematskog trovanja tla, vode i ljudi. "Tako je Hrvatska pretvorena u evropsko smetilište, a godišnje smo uvezli 150.000 tona otpada", zaključuje Benčićeva.
- Bože, dokle? - pita šef opozicije i predsednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i optužuje premijera da "vlada mafijom". - Plenković je direktni krivac za situaciju upravljanja otpadom u Hrvatskoj. Ovo je Plenkovićevo smeće, i u Gospiću, i u Benkovcu, i u Splitu, i na svim lokacijama koje niko nije kontrolisao.
Javnost je sada saznala i za ilegalno odlagalište u Dugom Ratu kraj Splita, gde je navodno dovezeno 200.000 tona opasnog otpada. Ekološke crne tačke su i u Biljanima Donjim u kninskom zaleđu, dok država najavljuje sanaciju u Benkovcu.
U toku jučerašnjeg dana oglasile su se gotovo sve hrvatske stranke, dok vladajući HDZ grčevito želi prikazati da se ne događa ništa vanredno i da je planirana sanacija svih područja gde je odvožen opasni materijal. O krivcima zasad nema ni reči, iako je skoro sigurno da vladajući spremaju "skidanje glava", kako bi pokušali da umire javnost. Institucije odgovornost prebacuju jedna na drugu, a politički obračun koji bi mogao ugroziti i hrvatsku vladu, tek predstoji.
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