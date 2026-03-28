KIJAMET U HRVATSKOJ: Palo 80 cm snega, situacija se ne poboljšava

U LICI na pojedinim mestima visina snežnog pokrivača dostiže i do metar.

Foto: HGSS

Težak i mokar sneg izazvao je pucanje električnih vodova, zbog čega je oko 500 domaćinstava na području Korenice i u selima oko Plitvičkih jezera ostalo bez struje. Saobraćaj je otežan, a nadležne službe apeluju na građane da ne kreću na put bez preke potrebe, prenosi Index.

Stanje se ne popravlja, ekipe na terenu

U Korenici je palo oko 80 centimetara snega. Sneg i dalje pada, a zbog njegove težine dalekovodi su popustili.

Načelnik opštine Plitvička Jezera, Hrvoje Matejčić, opisao je situaciju na terenu:

"Situacija se nimalo ne poboljšava. Stalno se vrtimo u krug: radnici HEP-a poprave jedan deo, a onda nastane novi kvar. Tako da smo i dalje na brojci od oko 500 naših stanovnika bez struje, uglavnom u rubnim delovima opštine, posebno prema Karlovačkoj županiji i opštini Rakovica. Ceo taj deo i naselja oko Plitvičkih jezera i dalje su bez električne energije", rekao je Matejčić i dodao da se plaši da se stanje neće popraviti tokom noći zbog najavljenog vetra.

Prioritet su hitne službe

Načelnik je objasnio i zašto ralice ne mogu da stignu do svih sela:

"Stalno smo na raspolaganju hitnim službama. Zbog toga nismo uspeli da odradimo sav posao koji je bitan za naše stanovnike, odnosno da dođemo do svakog sela i zaseoka. Tu su vozila hitne pomoći ako su bolesnici u pitanju, danas smo imali i trudnicu koju je trebalo prevesti do bolnice jer sutra treba da se porodi", rekao je.

"Imali smo i ljude koji su se izgubili u šumi, bukvalno dva kilometra duboko, a naši vatrogasci su ih izvukli. Naša ralica je za sve to morala da probija put i naravno da onda naši stanovnici ispaštaju", dodao je Matejčić.

Apel vozačima

Matejčić je zahvalio građanima koji su poslušali uputstva i nisu opterećivali puteve, što je olakšalo rad službama u vanrednim okolnostima. Takođe je upućen poziv građanima da napune mobilne telefone dok još mogu.

Veliki problem na putevima prave nesavesni vozači koji kreću na put sa neadekvatnom opremom.

"Danas sam na državnom putu D1 četiri sata stajao u koloni, nismo mogli ni napred ni nazad. Razlog su nesavesni vozači. Dok se oni izvuku, dok se sve to očisti, a grane pucaju i padaju, to je dodatni problem. Splet je to svega i svačega u ovakvim okolnostima", rekao je Matejčić.

