OD NJEGA NEMA BEKSTVA! Zašto je S-500 jedinstven na svetu: Ruski raketni štit obara avione, balističke rakete i satelite (VIDEO)
RUSKI S-500 „Prometej“ predstavlja sistem nove generacije u domenu protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane.
Projektovan je da deluje protiv širokog spektra ciljeva — od klasičnih vazdušnih platformi do balističkih projektila i pojedinih objekata u bližem kosmosu. Sistem je razvijen u okviru koncerna Almaz-Antej kao naslednik i dopuna familije S-400, ali sa znatno većim naglaskom na PRO komponentu.
Prve jedinice stigle su prošle godine u sastav ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, krajem godine formiran je i prvi divizion.
Osnovna koncepcija S-500 nije samo klasična PVO odbrana velikih daljina, već slojevita odbrana strateški važnih zona od aviona, krstarećih raketa, hipersoničnih sredstava i balističkih ciljeva. Upravo tu leži njegova ključna razlika u odnosu na S-400: „Prometej“ je od početka koncipiran kao sistem koji treba da zatvori prostor između operativno-taktičke PVO i strateške protivraketne odbrane.
Kada je reč o balističkim ciljevima, S-500 je prvenstveno namenjen presretanju raketa srednjeg dometa, kao i određenih raketa u završnoj ili srednjoj fazi putanje, u zavisnosti od profila cilja. U ruskoj vojnoj terminologiji, sistem se često opisuje kao sredstvo za borbu protiv sredstava vazdušno-kosmičkog napada, što praktično znači da pokušava da objedini PVO i PRO funkciju u jednom mobilnom kompleksu.
Jedna od najčešće isticanih karakteristika S-500 jeste sposobnost dejstva protiv hipersoničnih ciljeva, iako je u praksi upravo to segment o kome postoji najmanje nezavisno potvrđenih podataka. U teoriji, sistem bi trebalo da deluje protiv ciljeva koji manevrišu pri velikim brzinama i visinama, ali će realna vrednost ove sposobnosti zavisiti od radarskog praćenja, kvaliteta softvera za obradu putanje i vremena reakcije vatrene jedinice.
S-500 je zamišljen kao mobilan sistem, što je važno jer Rusija tradicionalno teži da i strateški važne PVO/PRO kapacitete drži u formi koja omogućava manevar, maskiranje i brzo razmeštanje. Za razliku od fiksnih antibalističkih sistema, „Prometej“ treba da zadrži određen nivo operativne pokretljivosti, što ga čini znatno fleksibilnijim u uslovima savremenog rata.
Poznato je da sastav baterije/diviziona uključuje komandno mesto, višefunkcionalne radare, radar za protivraketno osmatranje, lansirna oruđa i voziča za transport i punjenje. To znači da S-500 nije samo „raketa velikog dometa“, već integrisani borbeni kompleks koji se oslanja na sinhronizaciju više podsistema.
Poseban značaj kod ovog sistema imaju radarski podsistemi, jer su oni ključni za otkrivanje i razdvajanje ciljeva u veoma složenom vazdušno-kosmičkom okruženju. Upravo zbog toga S-500 treba posmatrati ne samo kao „lanser“, već kao mrežno centrirano sredstvo čija se puna vrednost ispoljava tek u povezanosti sa drugim slojevima ruske PVO.
U ruskoj strukturi odbrane, S-500 ne bi trebalo da deluje izolovano, već u saradnji sa sistemima kao što su S-400, S-350 i kraćedometna sredstva bliske zaštite. Takav pristup omogućava da S-500 preuzme najvrednije i najsloženije ciljeve, dok bi niže ešalone odbrane pokrivali jeftiniji i brojniji sistemi.
Strateški gledano, „Prometej“ je pre svega namenjen odbrani Moskve i drugih kritičnih zona, a ne masovnom pokrivanju čitave linije fronta. To je logično, jer se radi o skupom i ograničeno dostupnom sistemu, čiji je glavni zadatak da obezbedi zaštitu od najopasnijih pretnji visokog ranga.
U operativnom smislu, vrednost S-500 zavisiće od toga koliko će Rusija uspeti da ga uveže sa sistemima ranog upozorenja, A-50/A-100 platformama, kopnenim radarskim poljem i višim nivoom komandovanja. Bez toga, čak i veoma napredan sistem ostaje ograničen na sopstveni radarski horizont i lokalnu situacionu sliku.
Čak i uz rezervu, o deklarisanim i stvarnim borbenim mogućnostima, S-500 je bez sumnje jedan od najambicioznijih ruskih programa u sferi vazdušno-kosmičke odbrane. Njegov značaj nije samo u dometu rakete, već u pokušaju da se u jednom mobilnom kompleksu objedine PVO velikog dometa, PRO sposobnosti i delimična antihipersonična zaštita.
Na kraju, S-500 treba posmatrati kao sistem čija je prava vrednost pre svega strateška, a tek potom taktička. On nije zamišljen da „dobije rat sam“, već da podigne prag rizika za protivnika koji bi pokušao udar po najvažnijim centrima komandovanja, industriji i ključnoj infrastrukturi. Upravo zato „Prometej“ predstavlja više od običnog PVO kompleksa — on je deo šire ruske arhitekture odvraćanja i preživljavanja u ratu visokog intenziteta.
S-500 „PROMETEJ“
Puna oznaka sistema: 55R6M „Trijumfator-M“ / S-500 „Prometej“
Kategorija: sistem PVO/PRO velikog dometa
Namena: dejstvo po aerodinamičkim, balističkim i pojedinim vazdušno-kosmičkim ciljevima
Proizvođač: Almaz-Antej
Baziranje: mobilno, kopneno
ZONA DEJSTVA
Maksimalni domet po daljini (aerodinamički ciljevi): do 500–600 km (u zavisnosti od rakete i izvora)
Maksimalni domet po daljini (balistički ciljevi): do 500–600 km
Maksimalna visina presretanja: do oko 180–200 km
Dejstvo u bližem kosmosu: po pojedinim ciljevima u niskoj orbiti
Dejstvo do 10 ciljeva odjednom,
CILjEVI
Avioni / lovci / bombarderi/stelt platforme/ AWACS / komandni avioni
krstareće rakete
balističke rakete srednjeg dometa
bojeve glave balističkih raketa
hipersonična sredstva
niskoorbitalni sateliti (deklarisano)
BRZINSKE KARAKTERISTIKE
Maksimalna brzina cilja za presretanje: do oko 7 km/s (25.000 km/h)
Vreme reakcije sistema: oko 3–4 sekunde
RAKETE U NAORUŽANjU
77N6-N / 77N6-N1
Osnovna namena: protivraketno dejstvo / presretanje balističkih ciljeva
Tip presretanja: najčešće se opisuje kao hit-to-kill / kinetičko presretanje ili inertna bojeva sekcija
Procenjeni domet: do 500–600 km
Maksimalna visina presretanja: do oko 200 km
Procenjena brzina rakete: hipersonična / reda 5–7 km/s (
Bojeva glava: verovatno kinetička / bez klasične fragmentacione BG
Procenjena dužina rakete: oko 11–12 m
Procenjena masa rakete: do oko 4.000 kg
40N6 / 40N6M
Osnovna namena: dejstvo po aerodinamičkim ciljevima velikog dometa
Maksimalni domet: 400 km, i do 500–600 km za varijantu 40N6M
Maksimalna visina dejstva: do oko 185 km, u pojedinim izvorima i više
Tip bojeve glave: visokoeksplozivna fragmentaciona
Bojeva masa glave: nepoznato
Sistem navođenja: inercijalno + korekcija sa zemlje + aktivna/poluaktivna terminalna faza
48N6DM
Domet: do 250 km
Bojeva glava: 143 kg
Namena: avioni, krstareće rakete, ograničeno PRO dejstvo
9M96 / 9M96D
Domet: do 40–120 km
Bojeva glava: 26 kg
Namena: manevarski vazdušni ciljevi, krstareće rakete, bespilotne letelice
91N6E(M) — radar dalekog osmatranja
96L6-CP / 96L6-TsP — visinski/svevisinski osmatrački radar
76T6 — višenamenski radar za praćenje i gađanje
77T6 — specijalizovani radar za PRO zadatke
RADARSKE MOGUĆNOSTI
Domen otkrivanja aerodinamičkih ciljeva: do oko 600–800 km (prema različitim izvorima)
Domen otkrivanja balističkih ciljeva: oko 3.000 km
Lansirna sredstva i mobilnost
Tip lansera: samohodni TEL
Oznaka lansera: 77P6
Broj kontejnera po lanseru: najčešće 2 velika transportno-lansirna kontejnera za teške presretače
Šasija: teška višeosovinska terenska platforma
Raspoređivanje: namenjen za strateške zone, a ne za masovno „frontovsko“ pokrivanje
Preporučujemo
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
