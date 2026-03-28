SRAM TE BILO SEDE KOSE! Šolakovac o „lešinarenju” na tragediji, a blokaderi organizovali revoluciju zbog Ribnikara i nadstrešnice
ŠOLAKOVCI su još jednom pokazali vrhunac licemerja i zaboravili kako su politizovali svaku tragediju u Srbiji i unapred optuživali, sudili i presuđivali.
N1: "Uloga medija nije da proglašava krivce i da bude dželat“, kaže urednik nedeljnika *Radar* Milan Ćulibrk. A baš to rade prorežimski tabloidi tokom izveštavanja o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu."
Milan Ćulibrk: "Jedna užasna tragedija i odvratan odnos medija prema tome. Ali zaista, ja, ono, ceo dan sam gledao različite televizije i ja ne mogu da dođem sebi od toga kako se pojedini mediji – hajde, to nisu više ni mediji zaista, jer to se tačno vidi da su to propagandne mašinerije sa jasnim ciljem, definisane. Oni znaju sve unapred. Oni znaju tačno šta se desilo, oni znaju ko je kriv, znaju ko je odgovoran... direktno su uperili prst u, kao, navodne odgovorne, prozivajući od rektora do dekana Filozofskog fakulteta. Jedna tragedija nije bila dovoljna da se naučimo, a imali smo iza sebe nekoliko velikih tragedija u poslednjih nekoliko godina. I tačno se vidi izvesno... ja ne mogu to drugačije da nazovem nego lešinarenje. I to je ono što je najodvratnije. I ja takve ljude ne smatram kolegama, niti ću ih ikada smatrati."
