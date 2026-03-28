Politika

KO JE KRIV ZA OVU TRAGEDIJU I KO JE DOZVOLIO TAKVU ANARHIJU?! Policija nastavlja ispitivanja u vezi sa bezbednosnim propustima fakulteta

В.Н.

28. 03. 2026. u 09:19

PO nalogu VJT u Beogradu policija nastavlja ispitivanja u vezi sa bezbednosnim propustima na Filozofskom fakultetu

Foto: Novosti

Policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi  bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

Kako nezvanično saznajemo u toku prepodneva izjave u poliicji treba da daju  rukovodilac studijskog programa moderne i savremene umetnosti na tom fakultetu J.Č, zastupnik firme za obezbeđenje "Sfinga" d.o.o. D.I. i I.O, koordinator obezbeđenja u firmi "Sfinga" d.o.o.        

Po potrebi biće uzete izjave i od drugih lica.

Juče popodne saslušan je dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani i još nekoliko zaposlenih.

Tužilaštvo je naložilo policji da im tokom ispitivanja postavi niz pitanja koja se tiču bezbednosnih propusta na Filozofskom falultetu, smrti studentkinje, unošenja i skladištenja pirotehnike u državnoj visoko-školskoj ustanovi i niz drugih pitanja koja treba da daju odgovor - ko je kriv za ovu tragediju i ko je dozvolio takvu anarhiju. 

Policiji je juče od strane Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i obavljanja razgovora u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu, te sumnje da je izvršeno krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 3 u vezi stava 2 I 1 Krivičnog zakonika, saopšteno je iz tužilaštva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!

AMERIKA JE ZATEČENA, ODMAH REAGOVAO I DONALD TRAMP! Najbogatiji sportista na svetu izazvao haos!