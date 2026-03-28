OVAJ GRAD U SRBIJI DOBIJA NAJMODERNIJU PIJACU: Evo šta će se naći na njoj

U ARANĐELOVCU uskoro počinju radovi na rekonstrukciji zelene pijace.

Foto Pijaca PG

Realizacijom ovog projekta Aranđelovac će dobiti moderan i funkcionalan prostor, uz znatno bolje uslove za rad prodavaca i prijatniji boravak kupaca.

- Doneta je zvanična odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke za izvođenje radova na pokrivanju pijace, a ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen po isteku zakonskog roka za podnošenje žalbi, koji iznosi deset dana. Pored krovne konstrukcije, projekat obuhvata postavljanje novih, savremenijih tezgi, kao i uređenje platoa, što će doprineti prijatnijem, funkcionalnijem i čistijem ambijentu za svakodnevnu nabavku - saopšteno je iz Opštine Aranđelovac.

Kako se ističe, realizacijom ovog projekta Aranđelovac rešava dugogodišnje potrebe korisnika pijace i dobija estetski uređeniji izgled centra, na ponos svih stanovnika opštine.

(24sedam)

