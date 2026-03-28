PO PRVI PUT GAĐALI IZRAEL OD POČETKA "EPSKOG BESA": Iran više ne udara sam

JEMENSKI Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.

Foto Tanjug/AP/Osamah Abdulrahman

U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama.

Huti su poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.

Izraelske vlasti su ranije jutros saopštile da preduzimaju mere presretanja raketa iz Jemena. Lansiranje raketa iz Jemena ka južnom Izraelu je usledilo nekoliko sati nakon što su jemenski Huti, povezani sa Iranom, poručili da su spremni da deluju ukoliko se nastavi ono što su nazvali eskalacijom protiv Irana, ne navodeći kakav oblik bi intervencija mogla da ima, preneo je Rojters.

Ulazak Huta u sukob povećava mogućnost šire regionalne konfrontacije, s obzirom na njihovu sposobnost da gađaju ciljeve daleko izvan Jemena i da ometaju brodske rute oko Arapskog poluostrva i Crvenog mora.

Huti su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine. Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

