PO PRVI PUT GAĐALI IZRAEL OD POČETKA "EPSKOG BESA": Iran više ne udara sam
JEMENSKI Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.
U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama.
Huti su poručili da će njihove operacije biti nastavljene dok se, kako su naveli, ne završi "agresija" na svim frontovima.
Izraelske vlasti su ranije jutros saopštile da preduzimaju mere presretanja raketa iz Jemena. Lansiranje raketa iz Jemena ka južnom Izraelu je usledilo nekoliko sati nakon što su jemenski Huti, povezani sa Iranom, poručili da su spremni da deluju ukoliko se nastavi ono što su nazvali eskalacijom protiv Irana, ne navodeći kakav oblik bi intervencija mogla da ima, preneo je Rojters.
Ulazak Huta u sukob povećava mogućnost šire regionalne konfrontacije, s obzirom na njihovu sposobnost da gađaju ciljeve daleko izvan Jemena i da ometaju brodske rute oko Arapskog poluostrva i Crvenog mora.
Huti su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine. Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.
(Tanjug)
Preporučujemo
HUTI DRŽE PRST NA OBARAČU Sari: Spremni smo za direktnu vojnu intevenciju
27. 03. 2026. u 23:11
(MAPA) NIJE STVAR U NAFTI: Još jedan kec u rukavu Iranaca
19. 03. 2026. u 16:11
POGINULO VIŠE OD 20 AMERIČKIH VOJNIKA: Veliki udar Irana na Saudijsku Arabiju
28. 03. 2026. u 08:48
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
