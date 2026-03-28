RAT na Bliskom istoku ušao je u 29. dan.

Jemenski Huti, povezani sa Iranom, potvrdili su danas da su prvi put tokom tekućeg izraelsko-američkog sukoba protiv Irana napali Izrael.

U saopštenju grupe je navedeno da je napad izveden baražom raketa, nakon kontinuiranog ciljanog delovanja protiv njihove infrastrukture u Iranu, Libanu, Iraku i palestinskim teritorijama, preneo je Rojters.

Nova serija napada na Izrael

Iran je rano jutros izveo novu seriju napada na Izrael, ovako izgledaju posledice u Tel Avivu

Arakči: Iran će se silno osvetiti za izraelske napade na čeličane, elektrocentralu...

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je u petak da je Izrael pogodio dve najveće iranske čeličane, elektro­centralu i civilne nuklearne objekte i da će se Iran "silno osvetiti" za to. "Izrael je pogodio dve najveće iranske čeličane, elektro­centralu i civilne nuklearne objekte i drugu infrastrukturu, navode iranski zvaničnici", napisao je Arakči na platformi Iks. On je istakao da Izrael tvrdi da je delovao u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. "Napad je u suprotnosti sa produženim diplomatskim rokom koji je najavio (američki predsednik Donald) Tramp", naveo je Arakči. Kako je naglasio, Iran poručuje da će se "silno osvetiti" za izraelske zločine. U izraelskim vazdušnim napadima juče popodne oštećene su dve velike čeličane u Iranu, saopštili su lokalni iranski zvaničnici. Iranski mediji su preneli da su mete dva odvojena napada bile čeličane Huzestan, na jugozapadu Irana i Mobarakeh u Isfahanu, u centralnom delu te zemlje. Izraelska vojska potvrdila je ranije danas napad na postrojenje za vađenje urana u gradu Jazd, u centralnom Iranu. U objavi na kanalu Telegram, izraelska vojska je navela da je gađala postrojenje za vađenje urana i da joj je na meti napada bila glavna infrastruktura koja se koristi u procesu obogaćivanja uranijuma, prenela je Al Džazira. Sjedinjene Američke Države i Izrael gađale su nuklearni objekat u Kondabu, u severozapadnom delu Irana, saopšteno je iz kancelarije guvernera pokrajine Markazi, preneo je Tasnim. Tasnim je, takođe, objavio pozivajući se na saopštenje guvernera Araka, da su američke i izraelske snage napale industrijski park Hairabad u istoj pokrajini.

Izrael: Presretnuta balistička raketa koja je lansirana iz Jemena

Izraelska vojska (IDF) saopštila je rano jutros da je njena protivvazdušna odbrana presrela balističku raketu koju su na južni Izrael lansirali Huti iz Jemena, što je prvi takav incident od početka rata sa Iranom koji je počeo pre četiri nedelje. Nema izveštaja da je neko povređen u tom napadu, prenosi Tajms of Izrael. Lansiranje je usledilo nekoliko sati nakon što su jemenski Huti, povezani sa Iranom, poručili da su spremni da deluju ukoliko se nastavi ono što su nazvali eskalacijom protiv Irana, ne navodeći kakav oblik bi intervencija mogla da ima, preneo je Rojters. Ulazak Huta u sukob povećava mogućnost šire regionalne konfrontacije, s obzirom na njihovu sposobnost da gađaju ciljeve daleko izvan Jemena i da ometaju brodske rute oko Arapskog poluostrva i Crvenog mora. Huti su ranije izvodili napade na pomorske puteve u znak podrške Hamasu u Gazi nakon 7. oktobra 2023. godine. Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u regionalni sukob koji su, prema navodima, pokrenuli američki i izraelski napadi na Teheran.

Tramp tvrdi da je NATO napravio veliku grešku

Američki predsednik Donald Tramp trenutno drži govor o ratu sa Iranom, rekavši da je Teheran "u bekstvu".

"Već 47 godina Iran je poznat kao nasilnik na Bliskom istoku, ali oni više nisu nasilnik, sada su u bekstvu", rekao je na događaju "Future Investment Initiative" u Majamiju.

Vazdušni napadi u glavnom gradu Irana

Svedoci javljaju o delimičnom nestanku struje u istočnom Teheranu nakon vazdušnih napada.

Arakči i Lavrov: Nestabilnost u Ormuskom moreuzu posledica vojne agresije SAD i Izraela

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči rekao je tokom današnjeg telefonskog razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom da je "trenutna nestabilnost u Ormuskom moreuzu posledica vojne agresije" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, javlja Tasnim.

Dvojica zvaničnika razgovarala su o situaciji na Bliskom istoku i posledicama američkih i izraelskih napada na Iran, prenosi Interfaks.

Arakči je naglasio da se "prolazak brodova koji pripadaju drugim državama kroz Ormuski moreuz odvija u koordinaciji sa nadležnim iranskim organima".

Korpus Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je ranije danas da je Ormuski moreuz zatvoren za brodove iz i ka lukama iz neprijateljskih zemalja, odnosno saveznika i pristalica SAD i Izraela.

