DRAMA U TIRANI: Policija koristi vodene topove i suzavac da rastera demonstrante; EU ćuti (VIDEO)

VELIKE su tenzije ispred zgrade Vlade Albanije u Tirani.

Foto: Printskrin Juronjuz Albanija

Demonstranti su bacili molotovljevi kokteli u pravcu kordona policije.

Policijske snage su intervenisale koristeći vodene topove i suzavac.

Večerašnji incident na protestima u Albaniji još jednom je otvorio pitanje dvostrukih aršina Evropske unije, koja ni ovoga puta nije reagovala na nasilje nad demonstrantima u Tirani.

Albanska policija je, po ko zna koji put, silom rasterala građane koji su izašli na ulice da protestuju protiv vlasti Edija Rame. Snimci sa lica mesta pokazuju upotrebu sile, što je postala gotovo uobičajena praksa tokom protesta u Albaniji.

Ipak, za razliku od situacija u Srbiji, gde Evropska unija redovno iznosi oštre kritike i upozorenja, iako se srpska policija odnosi uzdržano i profesionalno prema demonstrantima, Brisel o dešavanjima u Albaniji ćuti.

Izostanak reakcije EU ponovo podstiče sumnje da kriterijumi nisu isti za sve i da pojedine vlasti na Zapadnom Balkanu uživaju političku zaštitu, bez obzira na postupanje prema sopstvenim građanima.