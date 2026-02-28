KATAR, IZRAEL, BAHREIN, JORDAN... Iran objavio koga je sve gađao nakon napada SAD i Izraela

IRAN navodi da je gađao američke vojne objekte u nekoliko zemalja Zaliva, kao i da je ispalio serije projektila ka Izraelu, nakon što su SAD i Izrael započele udare na iranske vojne i državne ciljeve u subotu ujutru po lokalnom vremenu.

Foto: Tanjug/AP photo

Zvuk eksplozija odjekivao je u više zemalja regiona dok su protivraketni sistemi bili aktivirani da presretnu dolazeće projektile.

Iran je ispalio "desetine" balističkih projektila ka Izraelu, navodi Nour News, medij povezan sa Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Nema izveštaja o žrtvama.

IRGC je saopštio da su ciljani vazduhoplovna baza Al Udeid u Kataru, vazduhoplovna baza Al-Salem u Kuvajtu, vazduhoplovna baza Al-Dhafra u UAE i američka pomorska baza u Bahreinu. Vazduhoplovna baza Muvaffak Al-Salti u Jordanu takođe je bila meta, prema iranskim državnim medijima, kao i američka baza na severu Iraka.

Foto: Tanjug/AP photo

Obim štete se još utvrđuje: nekoliko projektila ispaljeno je na Ujedinjene Arapske Emirate i presretnuto. Deo raketnog otpada pao je u stambenom naselju i usmrtio jednog civila, prema zvaničnoj novinskoj agenciji UAE.

Jedan projektil pogodio je američku mornaričku bazu u državi Bahrein. Nema izveštaja o žrtvama.

Zvaničnik Katara navodi da je Katar presreo dva iranska projektila iznad teritorije zemlje.

Šef Generalštaba Kuvajta izjavio je da su "sistemi protivvazdušne odbrane angažovali dolazeće projektile".

Jordanska vojska saopštila je da su protivvazdušne odbrane uspešno presrele dva balistička projektila koja su bila usmerena na Kraljevinu.

