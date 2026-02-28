Svet

IRAN UZVRAĆA UDARAC: Panika u Abu Dabiju posle udara Teherana (VIDEO)

Novosti online

28. 02. 2026. u 11:17

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nalazi se u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, gde prati dešavanja u Iranu nakon udara koje su izvele američke i izraelske oružane snage.

ИРАН УЗВРАЋА УДАРАЦ: Паника у Абу Дабију после удара Техерана (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

O tome izveštava CNN, pozivajući se na Belu kuću.

Tramp je ranije potvrdio početak velike vojne operacije SAD protiv Irana.

Objavljeni su i snimci koji pokazuju paniku u Abu Dabiju nakon uzvratnog udara Irana.

Stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata prijavljuju seriju eksplozija u Abu Dabiju.

