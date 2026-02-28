Svet

EKSPLOZIJE IZNAD DUBAJIA: Evakuisana Burdž Kalifa! (VIDEO)

В.Н.

28. 02. 2026. u 12:31

U DUBAIJU iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.

ЕКСПЛОЗИЈЕ ИЗНАД ДУБАЈИА: Евакуисана Бурџ Калифа! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks

U toku je evakuacija ljudi iz Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu.

Pogledajte snimak:


 

Sve detalje napada na Iran pratite u nešem blogu uživo KLIKOM OVDE! 

