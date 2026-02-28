EKSPLOZIJE IZNAD DUBAJIA: Evakuisana Burdž Kalifa! (VIDEO)
U DUBAIJU iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.
U toku je evakuacija ljudi iz Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu.
Pogledajte snimak:
Sve detalje napada na Iran pratite u nešem blogu uživo KLIKOM OVDE!
