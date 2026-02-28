uživoPOČEO JE RAT: Amerika i Izrael napali Iran u akciji "Epski bes" - Teheran odgovorio udarima (VIDEO)
IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".
IDF izdale hitno upozorenje Irancima koji se nalaze u blizini vojne infrastrukture
Izraelske odbrambene snage izdale su hitno upozorenje onima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana, da se radi svoje bezbednosti evakuišu iz tih oblasti.
"Hitno upozorenje svima koji se nalaze unutar ili u blizini objekata iranske vojne industrije i vojne infrastrukture širom Irana", naveo je portparol IDF-a na persijskom jeziku Kamal Penhasi, prenosi Rojters.
On im je poručio da se nalaze u blizini opasnih objekata i interesa.
Oglasila se izraelska vojska
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su njihovi napadi zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama na Iran obuhvatili napade na "desetine vojnih ciljeva i izvedeni su u okviru široke, koordinisane i zajedničke ofanzive protiv režima".
U saopštenju se navodi da je "zajednička, opsežna i moćna operacija" sa SAD usmerena na "temeljni udar na iranski teroristički režim i eliminisanje egzistencijalnih pretnji po Državu Izrael tokom vremena", prenosi Tajms of Izrael.
"Iranski režim nije odustao od plana da uništi Izrael", navodi izraelska vojska, dodajući da su poslednjih meseci, "uprkos teškom napadu" koji je Iran pretrpeo tokom rata u junu 2025, "IDF utvrdile da režim nastavlja pokušaje da ojača, zaštiti i sakrije svoje nuklearne programe, uz obnovu proizvodnje raketa".
Medvedev o napadu na Iran
MIROTVORAC je još jednom pokazao svoje pravo lice, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Svi pregovori sa Iranom bili su operacija prikrivanja. U to niko nije ni sumnjao. Niko zapravo nije ni imao istinsku nameru da se o bilo čemu dogovori - napomenuo je bivši ruski lider.
Izrael regrutuje 70.000 rezervista
Izraelske odbrambene snage su objavile regrutovanje 70.000 rezervista usred eskalacije situacije oko Irana.
Mapa iranskih udara
Iran uzvratio: Balističke rakete krenule pravo ka Tel Avivu
Islamska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je prvi talas raketnih napada na Izrael.
Teheran je lansirao rakete i dronove prema Izraelu kao odgovor na njihovu agresiju protiv Irana, navodi se u saopštenju IRGC-a.
- Kao odgovor na agresiju podmuklog neprijatelja protiv Islamske Republike Iran, počeo je prvi talas raketnih i napada dronova na Izrael - navodi se u saopštenju.
Teheran pozvao UN da osude napade Izraela i SAD na Iran
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su Izarel i SAD izveli udare na vojne i civilne objekte , grubo povredivši teritorijalnu celovitost i suverenitet Irana.
Ministarstvo je pozvao UN da osude agresiju Izarela i SAD na Iran.
Trampovo obraćenje: Pokrenuli smo velike udare na Iran
Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule udare na Iran u videu dugom osam minuta koji je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Tramp je u videu potvrdio da su Sjedinjene Američke Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana.
Rekao je da "preteće aktivnosti Teherana" direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše snage, naše baze u inostranstvu i naše saveznike širom sveta".
Huti uz Iran
Huti su saopštili da se priključuju Iranu u operaciji protiv Izraela.
Emirati zatvaraju vazdušni prostor
Ujedinjeni Arapski Emirati zatvaraju vazdušni prostor, u Abu Dabiju se čuju eksplozije. Eksplozije i u Kataru.
