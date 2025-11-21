PUCNJAVA U SISKU: Dve osobe uhapšene
DVE osobe uhapšene su zbog pucnjave u Sisku, piše portal 24sata.
Policija je, naime, danas oko 13,45 sati primila dojavu o hicima u blizini Osnovne škole Braća Ribar u Zagrebačkoj ulici.
- Možemo potvrditi da su privedene dve osobe koje se dovode u vezu s pucnjavom. Kriminalističko istraživanje je u toku - navela je policija.
(Telegraf)
