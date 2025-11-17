ZASTRAŠUJUĆA EKSPLOZIJA: Oštećena vrata u dvorištu škole kod Splita
KAKO piše hrvatski Večernji list, nepoznate osobe su u subotu uveče bacile pirotehničko sredstvo u blizini Osnovne škole Strožanac, na mestu gde su bili zapaljeni lampioni u čast "žrtvama Vukovara i Škabrnje", saopštila je u ponedeljak Splitsko-dalmatinska policija, koja traga za počiniocima.
Dojavu o bacanju petardi ispred škole policija je dobila 15. novembra u večernjim satima. Policijski službenici na mestu događaja nisu zatekli počinioce, ali su utvrdili da je oštećeno jedno staklo na školskim vratima, a u neposrednoj blizini pronađeni su ostaci pirotehničkih sredstava.
U eksploziji niko nije povređen, ali je događaj uznemirio meštane, posebno roditelje čija deca svakodnevno prolaze tim delom naselja. Policija je obavila uviđaj i sprovodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinilaca.
Iz OŠ Strožanac poručuju da "takvo ponašanje nema nikakvo mesto u obeležavanju Dana sećanja niti u zajednici", ističući da se "počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odaje dostojanstveno i mirno".
Očekuju brzu reakciju i pronalazak počinilaca i pozivaju na odgovorno ponašanje i "poštovanje mesta pijeteta".
(Kurir.rs/Večernji.hr)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
HRVATSKI I SRPSKI BLOKADERI UJEDINjENI: Smetaju im Tramp i Srbija
15. 11. 2025. u 18:17
VULIN O CRNOKOŠULjAŠKOM PIRU: Iz zatvora u Splitu ustaše oslobodile ustaše
15. 11. 2025. u 18:13
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)