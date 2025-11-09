USTAŠE PRETE "OVO JE SAMO POČETAK, IMA NAS DOVOLJNO": Uz nacistički pozdrav i Tompsonove pesme hiljade se okupile juče na splitskoj rivi

UZ uzdignute desne ruke na nacistički pozdrav i skandiranje "Za dom spremni" okupljeni na splitskoj rivi protestovali su juče zahtevajući da se odmah oslobode devetorica huligana koji su uhapšeni nakon upada u prostorije "Prosvjete" i zbog učešća u incidentima tokom manifestacije "Dani srpske kulture".

Foto: Tanjug / Hina

"Pustite našu braću", "U boj, u boj, za narod svoj", "Vukovar" skandirali su juče pred sudom, orile su se Tompsonove pesme, a navijačka grupa FK Hajduk "Torcida" je poručila da je "ovo samo početak". Glavna zvezda splitskog protesta podrške huliganima i nasilnicima bio je "čovek sa brčićima" Marko Skejo, zapovednik 9. bojne HOS "Rafael Boban", sa kojim su svi želeli da se rukuju i slikaju.

"Ima nas dovoljno", tim rečima je počeo skup u Splitu pod nazivom "Što se krvlju brani, ne pušta se lako", uz mnogobrojne transparente na kojima je pisalo "Stop srpskom svetu". Po proceni policije bilo je nekoliko hiljada ljudi, a sekretar "Torcide" Stipe Lekić, splitske "navijačke" družine koja po mnogima ima presudnu ulogu u gradu, uporedio je događaj od pre osamdeset godina, kada je jedan Splićanin skinuo jugoslovensku zastavu sa Marjana. Lekić je rekao da se "danas, osamdeset godina kasnije, događa isto, kažnjavaju nas samo zato što smo Hrvati. Sramota je da ni danas ne smemo reći ko smo":

- Ovde se danas okupio samo jedan deo nas koji isto mislimo. Ako treba, doći će cela država za našu braću, hvala svim navijačkim skupinama.

FOTO: TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS

Okupljeni su govorili da se kriminalizuje uzvik "Za dom spremni", a ne kao što bi trebalo, zvezda petokraka. Skandiralo se: "U boj, u boj", pozdravljalo sa "Bog i Hrvati", a branitelj Marko Rogić izneo je zahteve vladi.

Zašto opet na srpsku manjinu Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je za Hrvatski radio da su pripadnici Srba navikli da rade "pod takvom vrstom pritiska, u različitim situacijama i različitim razdobljima", ali da incidenti u Zagrebu i u Splitu predstavljaju napad na ustavni poredak Hrvatske i kulturnu autonomiju Srba.

- Ako ljudi dođu s kapuljačama, maskiranim licima - to nije mirno okupljanje. To je pretnja. Ako ljudi pevaju i uzvikuju pesme i veličaju NDH pred Srpskim kulturnim centrom, pred narodom koji se tamo okuplja, koji je mahom srpske nacionalnosti, koji je bio strašna žrtva ustaškog režima, to je onda nešto što se teško može smatrati mirnim okupljanjem - kazao je Pupovac i upitao "zašto se nakon 35 godina ponovo ratuje protiv srpske manjine".

- Tražimo javno odricanje od velikosrpske svetosavske ideologije i genocida nad hrvatskim narodom. Neka se odreknu Milana Martića, a Pupovcu poručujem da ako može deliti lekcije hrvatskom narodu, onda mora da osudi i Milana Martića, koji je raketirao Zagreb i progonio Hrvate - rekao je Rogić.

Konstatovao je da Hrvatska nije nastala "na propalim režimima", a oni koji danas guraju jugoslovenski kulturni prostor kao model, to im neće proći.

Skup je završen Tompsonovom pesmom "Bojna Čavoglave", kada je rivom odzvanjao ustaški pozdrav, pre nego su okupljeni otišli pred sud da oslobode "braću". Uz "Torcidu" su na splitskoj rivi bili i branitelji i pripadnici HOS koji su podržali skup, a gradonačelnik Tomislav Šuta iz HDZ dao je dozvolu za okupljanje.

Pokušaj upada crnokošuljaša sa kapuljačama u petak uveče u prostorije Srpskog kulturnog centra u Zagrebu i dalje izaziva mnogobrojne reakcije u Hrvatskoj. Pojedini intelektualci groze se događaja koji se ređaju po celoj Hrvatskoj, a sada su "dopuzali" i do glavnog grada.

- Pred brojnom, ali pasivnom policijom pripadnici SA odreda dizali su desnicu na hitlerovski pozdrav i klicali Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Time se ulazi u sledeću fazu u kojoj se nakon ustaškog pokliča dvostruke konotacije u Hrvatskoj uvode za Hitlera, NDH i nacističko dizanje desnice ruke - smatra književnik Miljenko Jergović.

Pozorišni reditelj Ivica Buljan kaže da je policija tek naknadno legitimisale crnokošuljaše:

SKD "Prosvjeta": Nismo šokirani SIGURNI smo da nemili događaji najvulgarnijeg nacionalizma u mnogima bude teška sećanja, navodi se u objavi Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" povodom incidenata u Splitu i Zagrebu.



Oni smatraju da "baš zato što hoće da uguše želju za okupljanjem i radošću, da nam se valja okupljati i radovati zajedno sa svim našim prijateljima iz drugih manjina i hrvatskog naroda".

- Znamo mi da je lako pevati kad nam se peva, ali valja pevati i kad nam nije do pesme. Zato pazimo jedni na druge i više i bolje nego pre, ne zaboravimo na one koji nam ne mogu doći sprečeni nekom mukom i vodimo računa da svojim ponašanjem dajemo primer svima, kako sunarodnicima tako i sugrađanima i što je najvažnije našoj deci. Oni, za razliku od ove zloupotrebljene mladosti, nikoga ne mrze i svetu oko sebe nude poštovanje i odgovornost - navodi se u objavi.

- Napadnuta je i novinarka, to je nedvosmislen čin zastrašivanja manjinske kulturne institucije. Kultura je meta, a jezik mržnje postaje performans ulice. Tražimo nultu toleranciju na ustaške parole.

Novinarka Maja Sever ironično je upitala "da li su Vučić i levica organizovali incident", a kritičar Davor Špišić piše na društvenim mrežama: "Moja baka i mama, tada trogodišnja curica, tri su godine živele i preživele logor u Staroj Gradiški, gde ih je spakovala fašistička fukara samo zbog srpskih krvnih zrnaca. Pa ako onda pravite nove spiskove, čisto da se ne mučite, bagro". Posebno oštra kao i uvek je književnica Vedrana Rudan, koja tvrdi da je hrvatski premijer "otac" splitskim divljacima. Reagovao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao da se Zagreb i Hrvatska ne vole pozivanjem na NDH, koja je donela rasne zakone i sistematski ubijala ljude u koncentracionim logorima, jer su druge vere, nacionalnosti ili političkih stavova. - Najoštrije osuđujem slavljenje NDH i atmosferu pretnji - poručio je Tomašević.