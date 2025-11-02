Region

LOKALNI IZBORI U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Do 13.00 sati izlaznost 19,96 odsto

V.N.

02. 11. 2025. u 16:12

DO 13.00 sati izlaznost u drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji bila je 19,96 odsto, dok je u Skoplju glasalo 15,28 odsto birača, saopštila je Državna izborna komisija (DIK) te zemlje.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ: До 13.00 сати излазност 19,96 одсто

AP Photo/Boris Grdanoski

Do 13.00 sati izlaznost u drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji bila je 19,96 odsto, dok je u Skoplju glasalo 15,28 odsto birača, saopštila je Državna izborna komisija (DIK) te zemlje. Kako je izvestila portparolka DIK-a Radica Todorovska Aleksovska, na nivou države glasalo je 134.124 ljudi prema podacima sa 93,1 odsto biračkih mesta, dok je u Skoplju glasalo 71.849 ljudi, prema podacima sa 98,9 odsto biračkih mesta, prenosi Telma. Ona je kazala da do sada nisu primljene nikakve prijave o bilo kakvim nepravilnostima.

U prvom krugu izbora, do 13.00 sati izlaznost je bila 20,1 odsto, a u Skoplju izlaznost je bila 20 odsto. Građani Severne Makedonije glasaju danas za gradonačelnike u drugom krugu osmih lokalnih izbora od sticanja nezavisnosti.

Pravo glasa u drugom krugu ima 1.013.375 birača, koji glasaju na 1.771 biračkom mestu u 32 opštine i gradu Skoplju. U prvom krugu lokalnih izbora, odbornici su izabrani u 79 opština i za Grad Skoplje, a u 44 opštine gradonačelnici su dobili većinu glasova i već su im uručene odluke o preuzimanju novih funkcija. U opštini Šuto Orizari na tri biračka mesta ponavljaju se izbori za članove veća zbog nepravilnosti u prvom krugu lokalnih izbora, koji su u Severnoj Makedoniji održani 19. oktobra.

