PRVI REZULTATI IZBORA U SEVERNOJ MAKEDONIJI
DRŽAVNA izborna komisija (DIK) objavila je prve nezvanične rezultate izbora za gradonačelnika u Severnoj Makedoniji, nakon obrade 23,56% glasova na državnom nivou.
Prema trenutnim podacima, VMRO-DPMNE vodi u 51 opštini, što stranku pozicionira kao do sada najuspešniju u izbornoj trci.
Koalicija VLEN trenutno ima 9 opština, dok koalicija NAI, predvođena DUI, vodi u 7. Koalicija SDSM trenutno ima isti broj, 7 opština, dok Demokratska partija Turaka vodi u jednoj opštini.
Uprkos početnim rezultatima, DIK obaveštava da se obrada podataka odvija različitim tempom u različitim opštinama, tako da dok je u nekim opštinama obrađen veći deo glasova, u drugim opštinama taj procenat je znatno manji. Stoga može doći do značajnih promena u rezultatima kako se broj prebrojanih glasova bude povećavao.
Preporučujemo
OBRT: Zelenski saopštio Trampu važnu odluku
19. 10. 2025. u 18:23
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)