PRVI REZULTATI IZBORA U SEVERNOJ MAKEDONIJI

DRŽAVNA izborna komisija (DIK) objavila je prve nezvanične rezultate izbora za gradonačelnika u Severnoj Makedoniji, nakon obrade 23,56% glasova na državnom nivou.

AP Photo/Boris Grdanoski

Prema trenutnim podacima, VMRO-DPMNE vodi u 51 opštini, što stranku pozicionira kao do sada najuspešniju u izbornoj trci.

Koalicija VLEN trenutno ima 9 opština, dok koalicija NAI, predvođena DUI, vodi u 7. Koalicija SDSM trenutno ima isti broj, 7 opština, dok Demokratska partija Turaka vodi u jednoj opštini.

Uprkos početnim rezultatima, DIK obaveštava da se obrada podataka odvija različitim tempom u različitim opštinama, tako da dok je u nekim opštinama obrađen veći deo glasova, u drugim opštinama taj procenat je znatno manji. Stoga može doći do značajnih promena u rezultatima kako se broj prebrojanih glasova bude povećavao.