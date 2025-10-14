Region

KRAJ ISTRAGE: Tinejdžeri osumnjičeni za pljačkanje prodavnice u Rijeci

Novosti online

14. 10. 2025. u 18:33

POLICIJSKI službenici Prve policijske stanice u Rijeci završili su krivičnu istragu nad dvojicom osamnaestogodišnjih hrvatskih državljana osumnjičenih da su počinili dva krivična dela razbojništva.

КРАЈ ИСТРАГЕ: Тинејџери осумњичени за пљачкање продавнице у Ријеци

Foto: Shutterstock

Mladići su, kako se sumnja, koristeći plastični pištolj i suzavac, opljačkali prodavnice u gradskom području.

Kako je utvrđeno istragom, pljačke su se dogodile tokom avgusta i oktobra ove godine.

Jedno krivično delo su počinili zajedno, dok je drugo počinio samo jedan od njih, sumnja se.

Jednog od osumnjičenih pronašla je policija u Vrbovsku na osnovu izvršene potrage i privela na dalju istragu. Tokom postupka pronađen je i deo ukradenog novca u iznosu od 470 evra, koji će biti vraćen oštećenoj firmi. Po završetku krivične istrage, obojica osamnaestogodišnjaka su prijavljeni nadležnom državnom tužilaštvu.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 7

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu
Region

0 1

EVROPSKA BAJKA ZA BOSNU: Ursula fon der Lajen u poseti Sarajevu

ČLANOVI Predsedništva BiH izrazili su danas zadovoljstvo zbog posete predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen Sarajevu, ocenjujući njen dolazak kao potvrdu "snažne i kontinuirane podrške Evropske unije BiH i regionu", kao i "dodatni podsticaj reformskim procesima na putu ka članstvu u Uniji", saopštilo je Predsedništvo BiH.

14. 10. 2025. u 18:36

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!