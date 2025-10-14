KRAJ ISTRAGE: Tinejdžeri osumnjičeni za pljačkanje prodavnice u Rijeci

POLICIJSKI službenici Prve policijske stanice u Rijeci završili su krivičnu istragu nad dvojicom osamnaestogodišnjih hrvatskih državljana osumnjičenih da su počinili dva krivična dela razbojništva.

Foto: Shutterstock

Mladići su, kako se sumnja, koristeći plastični pištolj i suzavac, opljačkali prodavnice u gradskom području.

Kako je utvrđeno istragom, pljačke su se dogodile tokom avgusta i oktobra ove godine.

Jedno krivično delo su počinili zajedno, dok je drugo počinio samo jedan od njih, sumnja se.

Jednog od osumnjičenih pronašla je policija u Vrbovsku na osnovu izvršene potrage i privela na dalju istragu. Tokom postupka pronađen je i deo ukradenog novca u iznosu od 470 evra, koji će biti vraćen oštećenoj firmi. Po završetku krivične istrage, obojica osamnaestogodišnjaka su prijavljeni nadležnom državnom tužilaštvu.

(Indeks)