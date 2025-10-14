HELIKOPTER I HITNE SLUŽBE NA TERENU: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem - drama kod škole u Hrvatskoj
U POPODNEVNIM satima dogodio se ozbiljan incident u blizini Gimnazije u Bedekovčini u Hrvatskoj. Prema nezvaničnim informacijama i izjavama svedoka, jedan dečak je navodno napao drugog nožem, prenosi Zagorje International.
Kako je Jutarnji list nezvanično saznao, u incident su bila uključena dva sedamnaestogodišnjaka.
- Nešto veoma loše se dogodilo u Bedekovčini kod Gimnazije. Helikopter, Hitna pomoć i sve službe su na terenu! - objavljeno je na Fejsbuk stranici "Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorski okrug".
Policijska uprava Krapinsko-zagorska potvrdila je da je jedna osoba povređena i helikopterom prevezena u bolnicu. Sve hitne službe su na terenu.
Više detalja se očekuje uskoro.
(Jutarnji)
Preporučujemo
"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI"! Skandal o kome bruji Evropa i Hrvati zgroženi
10. 10. 2025. u 11:49
MILATOVIĆ O HRVATSKOM MINISTRU: Taj čovek svaki put dođe u Crnu Goru sa nekim zahtevom
10. 10. 2025. u 09:32
ZAGREB NIŽE UCENE: Šta sadrži nova, treća diplomatska nota, koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori
10. 10. 2025. u 05:00V.K.
IŠAO NA SAHRANU DEVOJCI, POGINUO NA ISTOM MESTU: Tragedija u Hrvatskoj
09. 10. 2025. u 11:12
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)