HELIKOPTER I HITNE SLUŽBE NA TERENU: Jedna osoba teško ranjena, dečak napadnut nožem - drama kod škole u Hrvatskoj

В.Н.

14. 10. 2025. u 15:03

U POPODNEVNIM satima dogodio se ozbiljan incident u blizini Gimnazije u Bedekovčini u Hrvatskoj. Prema nezvaničnim informacijama i izjavama svedoka, jedan dečak je navodno napao drugog nožem, prenosi Zagorje International.

Foto: Shutterstock

 Kako je Jutarnji list nezvanično saznao, u incident su bila uključena dva sedamnaestogodišnjaka.

- Nešto veoma loše se dogodilo u Bedekovčini kod Gimnazije. Helikopter, Hitna pomoć i sve službe su na terenu! - objavljeno je na Fejsbuk stranici "Policija zaustavlja – Krapinsko-zagorski okrug".

Policijska uprava Krapinsko-zagorska potvrdila je da je jedna osoba povređena i helikopterom prevezena u bolnicu. Sve hitne službe su na terenu.

Više detalja se očekuje uskoro.

(Jutarnji) 

