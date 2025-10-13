Region

PUCNJAVA U SARAJEVU: Muškarac ranjen

Novosti online

13. 10. 2025. u 21:27

NA Ciglanama u Sarajevu je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a jedna osoba je ranjena.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 19:55 sati Policijska uprava Centar obaveštena je da je u ulici Merhemića trg jedan muškarac zadobio povredu u predelu stopala.

- Trenutno je na čekarskoj obradi. Utvrđuju se okolnosti pod kojima je došlo do povrede i od čega. Policijski službenici su na terenu - kazala je za portparol MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ranjen u pucnjavi.

(Avaz)

