ČOVIĆ POSLE SASTANKA SA DODIKOM: Opredeljeni smo za dogovor

HDZ zagovara mir i stabilnost u BiH. To smo poručili i na današnjem sastanku. Naši prioriteti su i "evropski put" i ravnopravnost, rekao je Dragan Čović, predsednik HDZ-a BiH, na konferenciji za novinare nakon sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, u Banjaluci.

Foto: Printskrin/RTV Hercegbosna

- Primarno žalimo što nije usvojen budžet pa ćemo morati da sednemo i dogovaramo se. Važno je i pokrenuti proceduru Fiskalnog veća. Opredeljeni smo za dogovor. Jasno smo iskazali i partnerstvo koje ćemo slediti do narednih izbora - rekao je Čović.

Nastojimo u Parlamentarnoj skupštini BiH da se dogovaramo i da ne politizujemo stvari, naveo je Čović.

- Uveren sam da ćemo napraviti snažan iskorak na ove teme o kojima smo razgovarali - istakao je Čović.

(RTRS)