MALOLETNICI PRIVEDENI: Napadnut dostavljač iz Nepala na Trešnjevci
U ZAGREBAČKOM naselju Trešnjevka sinoć je napadnut i opljačkan dvadesettrogodišnji dostavljač hrane.
Incident se dogodio u nedelju, 12. oktobra, oko 20:45 časova, a žrtva je državljanin Nepala sa privremenim boravištem u Hrvatskoj.
Prema policijskom izveštaju, grupa mlađih počinilaca ga je fizički napala i ukrala hranu iz njegove torbe za dostavu.
Zagrebačka policija je brzo reagovala i povezala nekoliko maloletnika sa ovim krivičnim delom. Osumnjičeni su privedeni u policijsku stanicu na saslušanje.
Nakon utvrđivanja činjenica, obavešteni su njihovi roditelji, a maloletnici su pušteni. Kriminalistička istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti ovog incidenta.
(Indeks)
