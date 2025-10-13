Region

MALOLETNICI PRIVEDENI: Napadnut dostavljač iz Nepala na Trešnjevci

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:44

U ZAGREBAČKOM naselju Trešnjevka sinoć je napadnut i opljačkan dvadesettrogodišnji dostavljač hrane.

МАЛОЛЕТНИЦИ ПРИВЕДЕНИ: Нападнут достављач из Непала на Трешњевци

Foto: Shutterstock

Incident se dogodio u nedelju, 12. oktobra, oko 20:45 časova, a žrtva je državljanin Nepala sa privremenim boravištem u Hrvatskoj.

Prema policijskom izveštaju, grupa mlađih počinilaca ga je fizički napala i ukrala hranu iz njegove torbe za dostavu.

Zagrebačka policija je brzo reagovala i povezala nekoliko maloletnika sa ovim krivičnim delom. Osumnjičeni su privedeni u policijsku stanicu na saslušanje.

Nakon utvrđivanja činjenica, obavešteni su njihovi roditelji, a maloletnici su pušteni. Kriminalistička istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti ovog incidenta.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)