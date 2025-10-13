MALOLETNICI PRIVEDENI: Napadnut dostavljač iz Nepala na Trešnjevci

U ZAGREBAČKOM naselju Trešnjevka sinoć je napadnut i opljačkan dvadesettrogodišnji dostavljač hrane.

Incident se dogodio u nedelju, 12. oktobra, oko 20:45 časova, a žrtva je državljanin Nepala sa privremenim boravištem u Hrvatskoj.

Prema policijskom izveštaju, grupa mlađih počinilaca ga je fizički napala i ukrala hranu iz njegove torbe za dostavu.

Zagrebačka policija je brzo reagovala i povezala nekoliko maloletnika sa ovim krivičnim delom. Osumnjičeni su privedeni u policijsku stanicu na saslušanje.

Nakon utvrđivanja činjenica, obavešteni su njihovi roditelji, a maloletnici su pušteni. Kriminalistička istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti ovog incidenta.

(Indeks)