Region

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK IZ BIHAĆA: Radikalni islamista preti srpskoj porodici zbog pesme "Veseli se srpski rode" (VIDEO)

В. Н.

24. 09. 2025. u 12:54

RADIKALNI islamista Adil Čenanović, poznat i kao učesnik "bužimskih marševa" pojavio se ispred kuće jedne srpske porodice u Bihaću, jer mu je zasmetala pesma "Veseli se srpski rode", uzviknuo "Tekbir! Alahu-egber!", pa se oglasio i na mrežama.

Foto: Printskrin/ X/ Gospođica Baljević

- Nalazimo se u mestu gde je četnik ili četnikuša puštao 'Veseli se srpski rode'. Nadam se da više toga neće biti u u ovome gradu, jer ovo nije Široki Brijeg a ni Jajce. Meštani su potvrdili da je MUP USK odradio svoj posao. Mi se nadamo da iz ove kuće više nikad se neće to dogodit' i da se neće pustiti. Tekbir! Alahu ekbar! Pa neka se nađe taj koji će je odvrnuti - kaže Čenanović.

Ćenanović inače redovno deli radikalno islamističke poruke i stavove islamističkih teologa.

On je i učesnik bužimskih marševa koji godinama unazad uznemiravaju javnost, a na koje je povremeno reagovala i Delegacija EU u BiH.

O ovom slučaju, prenosi RTRS, oglasio se i MUP Unsko-sanskog kantona. Portparol MUP-a USK Abdulah Keranović je u izjavi za RTRS rekao da je sprovedena kriminalistička istraga, a 4. septembra podnesen je izveštaj Tužilaštvu USK.

(Tanjug)

