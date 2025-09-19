MUŠKARAC DOŠAO PRED TUĐU KUĆU I PRETIO KLANJEM: Horor u Bosni

JEDAN muškarac je pretio klanjem nožem ispred tuđe kuće u Milićima u Bosni i Hercegovini. Policija ga je uhapsila i oduzela mu nož.

Policija je uhapsila E.Ć. iz Milićakoji je prethodno prijavljen da je vozilom došao pred tuđu kuću, te domaćinu pretio klanjem.

Uhapsili su ga juče, 18. septembra, pripadnici Policijske stanice Milići, a terete ga za ugrožavanje sigurnosti.

- Policijska stanica Milići je istog dana oko pet časova zaprimila prijavu Š.M. iz Milića, koji je prijavio E.Ć. da je zaustavio svoje vozilo ispred njegove kuće i puštao glasnu muziku, nakon čega mu je upućivao ozbiljne pretnje po život, upotrebom noža, uz reči da će ga "zaklati i ubiti" - naveli su iz policije.

Kako dodaju, postupajući po prijavi, pripadnici Policijske stanice Milići su pronašli E.Ć. kod kojeg su pregledom vozila pronašli nož.

(Nezavisne)