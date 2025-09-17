Region

JASAN STAV RUSIJE: Kalabuhov se sastao sa Izetbegovićem, pa mu u lice rekao šta Moskva misli o stranom tutorstvu u BiH

17. 09. 2025. u 17:13

AMBASADOR Rusije u BiH Igor Kalabuhov u današnjem razgovoru sa predsednikom SDA Bakirom Izetbegovićem izneo je principijelan pristup Rusije situaciji u BiH, naglašavajući da je nelegitimni visoki predstavnik glavni izvor njene destabilizacije.

- Moskva, kao jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, smatra da je on temelj rešenja u BiH zasnovanog na principu jednakih prava za dva entiteta i tri konstitutivna naroda - naveo je Kalabuhov.

Ambasador Rusije naglasio je da političke snage u BiH moraju preuzeti punu odgovornost za svoju budućnost i napustiti diskreditovanu praksu spoljnog tutorstva.

- Da bi se to postiglo ključan je unutrašnji dijalog u BiH, oslobođen spoljnog uplitanja i zasnovan na međusobnom poštovanju, konstruktivnoj saradnji i kompromisu - rekao je Kalabuhov.

Prema njegovim rečima, to je jedini način da se osigura međunacionalni mir i prosperitet u BiH.

- Razgovarano je i o jačanju veza između Rusije i Bošnjaka, kao jednog od konstitutivnih naroda u BiH - saopšteno je iz ruske Ambasade u BiH.

