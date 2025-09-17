OTAC VOZIO U RIKVERC, PA PREGAZIO SINA (1): Dečaku nije bilo spasa - tragedija u Brčkom

U BRČANSKOM naselju Cerik otac je, vozeći automobil u rikverc u dvorištu porodične kuće, pregazio 16-mesečnog sina.

Lokalni mediji prenose svedočenje komšija koji kažu da je svega nekoliko minuta pre nesreće otac J.H. držao dečaka u naručju, a zatim ga je ostavio u dvorištu i krenuo na posao.

Policija Brčko distrikta brzo je reagovala i izašla na lice mesta gde je obavljen uviđaj, potvrđeno je iz Policije.

Iz Medicinskog centra 'Bijela', Policiji Brčko distrikta prijavljeno je da je otac doveo dete u teškom stanju i da vrše reanimaciju, ali uprkos brzoj reakciji dečaku nije bilo spasa.

