PRIMEĆEN DIM U KABINI AVIONA: Prinudno sletanje na aerodrom u Zagrebu

15. 09. 2025. u 17:18

NA aerodrom u Zagrebu jutros je prinudno je sleteo avion, nakon što je u kabini aviona primećen dim.

ПРИМЕЋЕН ДИМ У КАБИНИ АВИОНА: Принудно слетање на аеродром у Загребу

- U skladu s propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za vanredno sletanje. Avion je sigurno sleteo, nije bilo opasnosti za putnike, posadu ili infrastrukturu - potvrdila je za hrvatski portal Dnevnik portparol Aerodroma.

Prema informacijama, navodi se, u kabini aviona koji je leteo iznad Hrvatske primećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno sletanje.

