PRIMEĆEN DIM U KABINI AVIONA: Prinudno sletanje na aerodrom u Zagrebu
NA aerodrom u Zagrebu jutros je prinudno je sleteo avion, nakon što je u kabini aviona primećen dim.
- U skladu s propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za vanredno sletanje. Avion je sigurno sleteo, nije bilo opasnosti za putnike, posadu ili infrastrukturu - potvrdila je za hrvatski portal Dnevnik portparol Aerodroma.
Prema informacijama, navodi se, u kabini aviona koji je leteo iznad Hrvatske primećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno sletanje.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
