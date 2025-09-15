PRIMEĆEN DIM U KABINI AVIONA: Prinudno sletanje na aerodrom u Zagrebu

NA aerodrom u Zagrebu jutros je prinudno je sleteo avion, nakon što je u kabini aviona primećen dim.

Foto: pixabay

- U skladu s propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za vanredno sletanje. Avion je sigurno sleteo, nije bilo opasnosti za putnike, posadu ili infrastrukturu - potvrdila je za hrvatski portal Dnevnik portparol Aerodroma.

Prema informacijama, navodi se, u kabini aviona koji je leteo iznad Hrvatske primećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno sletanje.