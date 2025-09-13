Region

ČOVEKU STIGLO REŠENJE TRI DANA NAKON SMRTI: Na taj papir čeka čak 105.000 ljudi, evo čemu tačno služi

В.Н.

13. 09. 2025. u 16:24

INKLUZIVNI dodatak u Hrvatskoj spaja četiri prava osoba s invaliditetom, ali čekanja traju mesecima, pogođeno 105.000 ljudi.

ЧОВЕКУ СТИГЛО РЕШЕЊЕ ТРИ ДАНА НАКОН СМРТИ: На тај папир чека чак 105.000 људи, ево чему тачно служи

Foto: Ž. Knežević

Od 1. januara 2024. godine u Hrvatskoj je uveden inkluzivni dodatak, kojim su objedinjena četiri ranija prava za osobe s invaliditetom: lična invalidnina, dodatak za pomoć i negu, uvećani dodatak za decu sa oštećenjem zdravlja i novčana pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Ipak, postupak dobijanja dodatka traje mesecima. Jedan građanin, koji je predao zahtev za dodatak bio je iznenađen kada mu je rečeno da rešenja može očekivati tek za sedam do deset meseci, iako je prikupio svu potrebnu dokumentaciju i ispunjava sve uslove.

Problemi sa čekanjem nisu izolovani slučaj - trenutno u celoj Hrvatskoj na dodatak čeka skoro 105.000 ljudi. Postupak uključuje obavezno veštačenje radi utvrđivanja nivoa podrške i visine dodatka, a često traje najmanje pola godine.

Posebno tragičan primer desio se u Koprivnici, gde je rešenje poštar doneo tek tri dana nakon smrti korisnika. Supruga preminulog korisnika nije mogla odmah primiti dodatke koji su bili neophodni za pokrivanje troškova nege, već mora da sačeka i završetak ostavinske rasprave.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad poručuju da stručni radnici pokazuju maksimalnu posvećenost kako bi korisnici što pre ostvarili svoja prava, ali proces i dalje ostaje dugotrajan.

(Kurir)

