ČOVEKU STIGLO REŠENJE TRI DANA NAKON SMRTI: Na taj papir čeka čak 105.000 ljudi, evo čemu tačno služi
INKLUZIVNI dodatak u Hrvatskoj spaja četiri prava osoba s invaliditetom, ali čekanja traju mesecima, pogođeno 105.000 ljudi.
Od 1. januara 2024. godine u Hrvatskoj je uveden inkluzivni dodatak, kojim su objedinjena četiri ranija prava za osobe s invaliditetom: lična invalidnina, dodatak za pomoć i negu, uvećani dodatak za decu sa oštećenjem zdravlja i novčana pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Ipak, postupak dobijanja dodatka traje mesecima. Jedan građanin, koji je predao zahtev za dodatak bio je iznenađen kada mu je rečeno da rešenja može očekivati tek za sedam do deset meseci, iako je prikupio svu potrebnu dokumentaciju i ispunjava sve uslove.
Problemi sa čekanjem nisu izolovani slučaj - trenutno u celoj Hrvatskoj na dodatak čeka skoro 105.000 ljudi. Postupak uključuje obavezno veštačenje radi utvrđivanja nivoa podrške i visine dodatka, a često traje najmanje pola godine.
Posebno tragičan primer desio se u Koprivnici, gde je rešenje poštar doneo tek tri dana nakon smrti korisnika. Supruga preminulog korisnika nije mogla odmah primiti dodatke koji su bili neophodni za pokrivanje troškova nege, već mora da sačeka i završetak ostavinske rasprave.
Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad poručuju da stručni radnici pokazuju maksimalnu posvećenost kako bi korisnici što pre ostvarili svoja prava, ali proces i dalje ostaje dugotrajan.
(Kurir)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)