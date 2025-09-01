UŽAS U TUZLI: Maloletnik uboden nožem u stomak
LEKARI Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli se bore za život maloletnika koji je jutros izboden nožem u neposrednoj blizini Osnovne škole "Kreka", potvrđeno je za sarajevske medije.
Maloletnik je povređen u incidentu u kojem su učestvovala još dvojica vršnjaka, od kojih je jedan uhapšen, pišu mediji.
On je, navodi se, zadobio povredu u predelu abdomena, a koja je naneta nožem. Veoma brzo je podvrgnut operativnom zahvatu u tuzlanskom UKC-u.
- Pacijent je u Jedinici intenzivne nege Klinike za anesteziologiju i reanimatologije, na aparatu za veštačko disanje - rekla je ranije danas za medije portparol tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić – Mujedinović.
Iz Uprave policije MUP-a TK su zvanično saopštili da se incident dogodio oko 10:30 sati, naglasivši da je maloletnik koji je naneo povrede uhapšen.
(Tanjug)
