UŽAS U TUZLI: Maloletnik uboden nožem u stomak

LEKARI Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli se bore za život maloletnika koji je jutros izboden nožem u neposrednoj blizini Osnovne škole "Kreka", potvrđeno je za sarajevske medije.

Maloletnik je povređen u incidentu u kojem su učestvovala još dvojica vršnjaka, od kojih je jedan uhapšen, pišu mediji.

On je, navodi se, zadobio povredu u predelu abdomena, a koja je naneta nožem. Veoma brzo je podvrgnut operativnom zahvatu u tuzlanskom UKC-u.

- Pacijent je u Jedinici intenzivne nege Klinike za anesteziologiju i reanimatologije, na aparatu za veštačko disanje - rekla je ranije danas za medije portparol tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić – Mujedinović.

Iz Uprave policije MUP-a TK su zvanično saopštili da se incident dogodio oko 10:30 sati, naglasivši da je maloletnik koji je naneo povrede uhapšen.

