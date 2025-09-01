HRVATSKU ČEKA VRUĆA POLITIČKA JESEN: Branitelji kroje festivale, udaraju na pisce - Zagreb skreće trajno u ekstremizam?

DOJČE vele postavlja pitanje da li je ofanziva krajnjih desničara prolazna u Hrvatskoj ili sledi fatalno skretanje u desno.

Foto Tanjug/AP

Drastično skretanje Hrvatske prema desnici tema je svih svetskih medija, a Dojče Vele postavlja pitanje da li je to „fatalno skretanje udesno ili samo prolazni trend“. Ređaju se incidenti za incidentom, na udaru su svi koji ne misle da je sasvim normalno uzvikivati ustaški pozdrav, a sada je u fokusu braniteljski marš na festivale koji im nisu po volji. Organizatorima festivala „Nosi se“ koji je proteran iz Benkovca stigao je poziv da ga održe u Zagrebu, a Juraj Aras, glavni organizator i sam je iznenađen količinom mržnje na koju je naišao u tom gradu. Vređali su branitelji i njegovu kćerku najvulgarnijim izrazima, a opet se čulo i videlo da mnogi pozdravljaju ustaškim pozdravom.

-Mislim da je potrebno da se Benkovac suoči sa nekim temama. Mislio sam da je važno da se u Benkovcu progovara o tako osetljivim temama, jer lako je pričati o tome u Zagrebu, kaže Aras koji nije ni sam očekivao incidente. -Imamo skupine mladih koje će ovo udaljiti od osećaja pripadnosti Hrvatskoj. To je tragično, ali to je čak i manji problem od drugog, deo mladih će se homogenizovati u tom mitu zajedništva oko nasilništva, nasleđa NDH i ostalog.

Ali ni napad na festivale nije označio kraj desničarenja, pa je napadnut i hrvatski književnik Miljenko Jergović, kojem je poručeno da se odseli iz Zagreba u Sarajevo gde je rođen. Hrvatsko novinarsko društvo poručuje da su preteće poruke na fasadi zgrade gde živi bile jasne i nedvosmislene, a cilj im je zastrašiti sve koji progovaraju kritički. Reagovao je na aktualne događaje sam Jergović, komentarišući napad na novinarku Melitu Vrsaljko u Benkovcu. „Njen pokušaj da organizuje fastival "Nosi se" suprotstavila se skupina lokalnih nasilnika. Vođa im je, navodno, bivši branitelj, što u zemlji sa pola miliona bivših branitelja nije neko čudo, dok ostali nisu ni stigli biti branitelji. Legitimisali su se kao ustaše, jer su se glasali pokličem koji je ustaški, i pretili su nasiljem Meliti Vrsaljko. Činili su joj sve ono što se inače radi Jovani Orleanskoj, samo što je još nisu spalili“.

Kada započne puna „politička sezona“ u septembru očito će se morati nešto uraditi da Hrvatska ne dolazi na stub srama u svetskim medijima, a i ambasadori akreditovani u Zagrebu budno prate šta će se dogoditi. Sledi udar i na festival u Šibeniku „FALIŠ“, kojeg desnica doživljava kao političku platformu levičara, iako se godinama već održava.

-Ne radi se o kulturi, već o naučnom, stručnom simpoziju koji je finansiran javnim sredstvima, ali ga oni zakamufliraju tako da ta priča prolazi i to je ono što je sporno i što su branitelji upozoravali, kaže saborski poslanik Hrvoje Zekanović, tvrdeći da se na takvim skupovima „oživljava jugoslovenstvo.

Aktuelna vlast pokušava svim snagama da umiri branitelje koji su u svoje ruke uzeli koji će kulturni festival biti podoban ili ne. Ministar hrvatskih branitelja Tomislav Medved tako apeluje da se kroz razne programe ne vređaju branitelji, a većina drugih političara drže se po strani i čekaju da vide u kom će smeru dalje ići zemlja. Već nekoliko meseci ćuti hrvatski predsednik Zoran Milanović, koji se u vreme prvog mandata oglašavao dan za danom, dok premijer Andrej Plenković na sve gleda kroz stranačke naočare, optužuje levicu, koju naziva i „sitnišem“ da stvara ovakvu atmosferu.