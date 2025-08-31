NESREĆA U SISKU: Dva radnika teško povređena prilikom pada skele sa 12 metara visine

NA gradilištu u Sisku dogodila se nesreća na radu u kojoj su teško povređeni 53-godišnji i 43-godišnji radnik, preneli su danas hrvatski mediji.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Tokom izvođenja radova na jednoj zgradi u subotu se otkačila skela sa dvojicom radnika i pala sa visine od oko 12 metara, prenosi portal Index.hr.

Na mestu nesreće je obavljen policijski uviđaj u saradnji sa sa inspekcijom rada, a na lice mesta su izašli i pripadnici vatrogasne službe Siska.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke je saopšteno da se nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće.

(Tanjug)