Region

NESREĆA U SISKU: Dva radnika teško povređena prilikom pada skele sa 12 metara visine

Novosti online

31. 08. 2025. u 11:58

NA gradilištu u Sisku dogodila se nesreća na radu u kojoj su teško povređeni 53-godišnji i 43-godišnji radnik, preneli su danas hrvatski mediji.

НЕСРЕЋА У СИСКУ: Два радника тешко повређена приликом пада скеле са 12 метара висине

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Tokom izvođenja radova na jednoj zgradi u subotu se otkačila skela sa dvojicom radnika i pala sa visine od oko 12 metara, prenosi portal Index.hr.

Na mestu nesreće je obavljen policijski uviđaj u saradnji sa sa inspekcijom rada, a na lice mesta su izašli i pripadnici vatrogasne službe Siska.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke je saopšteno da se nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ove nesreće.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!