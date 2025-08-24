ZELENSKI ODLIKOVAO PLENKOVIĆA: Dodeljeni ordeni za Dan nezavisnosti Ukrajine
KABINET predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog objavio je saopštenje o dodeli državnih odlikovanja Ukrajine za značajan lični doprinos jačanju međudržavne saradnje, očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i za dobrotvorne aktivnosti.
Među odlikovanima su predsednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, preneo je Večernji list. Odlikovanja su usledila povodom Dana nezavisnosti Ukrajine.
Uz predsednika Vlade Plenkovića i ministra Grlića Radmana, odlikovani su i, među ostalima, predsednik Češke Petr Pavel i predsednik Finske Aleksander Stub.
