HRVATSKA POSTALA OPREZNA PREMA UKRAJINI: Vojnici neće sudelovati u "koaliciji voljnih"

Hrvatska se odlučila da ubuduće bude po strani kada je u pitanju Ukrajina ili, kako je to Milanović rekao,„pod stolom“.

Foto: Tanjug/AP

„Hrvatska mora znati gde joj je mesto, a to nije „koalicija voljnih“ za Ukrajinu, rekao je potpredsednik hrvatske vlade Davor Božinović i tako definitivno potvrdio da hrvatski vojnici ni pod kojim uslovima, zasad, neće ići u Ukrajinu. Očito da su se o tome dogovorili premijer Andrej Plenković i šef države Zoran Milanović, a Božinović poručuje da Hrvatska nije pokazala interes za vojni angažman u Ukrajini i da je to „za velike igrače“. Odmah su sledile brojne reakcije, pa i optužbe da je Hrvatska okrenula leđa Ukrajini, a bivši ministar iz vremena vlade Milanovića Goranko Fižulić tvrdi da je takvo ponašanje „duboko nemoralno“ i da će to skupo koštati zemlju.

Hrvatska se odlučila da ubuduće bude po strani kada je u pitanju Ukrajina ili, kako je to Milanović rekao „pod stolom“. Plenković se tome dugo protivio, predlagao je u Briselu da se izabere i evropski izaslanik za Ukrajinu, ali taj predlog na kraju nije prošao. Kada je krenula inicijativa za okupljanje vojnih snaga evropskih zemalja koje bi navodno trebale ići u Ukrajinu Hrvatska nije ni dobila poziv, jer je Milanović jasno poručio da to neće potpisati kao vrhovni zapovednik oružanih snaga. Plenković je nakon toga shvatio da su uzaludni napori da Hrvatsku „ugura“ u tu koaliciju, pa je diplomatskim putem informisan Pariz i London da ni pod kojim uslovima hrvatski vojnici neće učestvovati u misiji, ako ona uopšte bude realizovana.

Hrvatski politički vrh već dugo se ne izjašnjava ni oko aktualnih događaja u svetu, posebno onih koji se odnose na angažman Donalda Trampa. Plenković je samo jednom komentarisao Trampove napore za postizanje mira u Ukrajini i zaobilazno poručio da je američkom predsedniku najvažnije da pokaže da je on obezbedio mir. „Ukoliko dođe do primirja pa do mirovnog procesa u kojem će Rusija biti nagrađena ukrajinskim teritorijem onda će to biti loše“, tvrdi Plenković uz napomenu da to Hrvatska nikad neće podržati. Istovremeno, Zoran Milanović već dugo nije komentarisao ni događaje u Ukrajini, ni Trampa, prepuštajući očito velikim da kolo vode.

Ni tema Ukrajine više ne zaokuplja hrvatske građane, a jedinstven je stav da ne treba hrvatske vojnike slati ni u kakvu misiju vezanu za Ukrajinu. Među političkim analitičarima prevladava stav da je došao kraj američke dominacije, a sve je više sumnji da će se i NATO održati. Ministar Božinović, koji je bio i hrvatski ambasador u NATO-u smatra da će se vojni savez održati, dok sve manje prevladava stav da će Evropska unija sačuvati jedinstvo. „Hrvatska pozicija u EU je ista kao što je Kosovo imalo u bivšoj Jugoslaviji“, smatra bivši ministar Ljubo Jurčić.