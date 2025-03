(VIDEO) OGLASIO SE UHAPŠENI RADNIK DISKOTEKE SMRTI "Ne osećam se krivim, spasio sam svakog kog sam mogao"

STOLE Boev, radnik obezbeđenja u diskoteci Puls u Kočanima, u kojoj je u noći između subote i nedelje poginulo 59 ljudi kada je izbio požar, rekao je da se ne oseća krivi, jer je spasao sve koje je mogao.

Foto: TV21 na makedonski

- Spasio sam sve koje sam mogao i jako mi je žao onih koje nisam mogao da spasim. Sa velikim bolom i tugom, izražavam saučešće porodicama i rodbini preminulih, od kojih su mnogi moji prijatelji i drugovi koje sam svojim rukama spasio. Ne znaš kako se osećam, ali to je...Deo sam tima obezbeđenja koji je uspeo da izvuče sve preživele, što sada raduje porodice. To je to - rekao je Boev, koji je priveden nakon stravične tragedije.

Podsetimo, najmanje 59 osoba stradalo je u požaru koji je izbio u noći između subote i nedelje u diskoteci Puls u Kočanima. Najmlađa žrtva imala je svega 14 godina.

Među povređenima je najmanje 150 ljudi, koji su prebačeni u bolnice u Kočanima, Štipu i Skoplju, a nakon toga vršen je hitan transport u okolne zemlje. U Srbiju je prebačeno više od 20 pacijenata. Vojska Srbije je dva puta slala avion po povređene.

Ekipa Telegraf.rs je prethodnih dana u Kočanima zabeležila potresne scene. Stanovnici ovog grada su u suzama stajali u redu kako bi zapalili sveće za nastradale sugrađane. Juče je održan i protest u centru grada, tokom kojeg je došlo do incidenta, napada na zgradu opštine, ali i na kafić u vlasništvu vlasnika diskoteke...

U diskoteci je kobne večeri nastupao bend DNK, čiji su članovi poginuli, a deo povređenih prebačen je u bolnice.

Foto Tanjug/AP/Armin Durgut

U trenutku izbijanja požara u objektu je bilo najmanje 500 ljudi. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se kako se gosti diskoteke vesele, dok su kraj bine aktivirane prskalice. U jednom trenutku prskalice udaraju do plafona i snimljen je trenutak kako plafon kreće da gori. Gosti su u panici pokušavali da ugase vatru, koja je munjevitom brzinom počela da guta krov...

Foto: Tanjug

Inače, diskoteka čiji vlasnik je uhapšen, imala je falsifikovanu dozvolu za rad. Do sada je privedeno više od 15 osoba, među kojima i državni funkcioneri. Deo osumnjičenih povređen je u požaru i oni se nalaze u bolnici. Nakon tragedije u Kočanima, u Srbiji je 18. mart proglašen za Dan žalosti.

(Telegraf)

