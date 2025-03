PREMIJER SEVERNE MAKEDONIJE PRIZNAO DA JE BILO KORUPCIJE: Objekat u kojem se dogodila nesreća ima falsifikovanu dozvolu

PREMIJER Severne Makedonije Hristijan Mickoski počeo je konferenciju za novinare minutom ćutanja u čast poginulih u diskoteci u Kočanima.

Foto: Printskrin

- Imao sam mnogo teških trenutaka i izazova u životu, ali danas je daleko najteži dan u mom životu. Srce mi se slama i nemam snage da govorim danas. Ja sam slomljen i moj duh je slomljen. U svom životu i u karijeri odlučio sam da se ponašam principijelno, odgovorno, pošteno i otvoreno, bez obzira na rizike i bez obzira na posledice koje ti rizici mogu doneti na mom životnom putu. Ušao sam u politiku da bih nešto promenio. Susreo sam se sa duboko korumpiranim sistemom koji se stvarao i negovao decenijama, čiji su deo ljudi iz svih partija, svih profila. Ako se taj sistem ne uruši, ova država nikada neće postojati, a taj sistem se ne može lako i brzo urušiti, jer se gradio decenijama, a ne mesecima i godinama.

Osećam duboku ozlojeđenost, duboku odgovornost za sve što se dešavalo proteklih decenija, kao i za ono što sam do sada vidio i što je dovelo do tako teške situacije za državu, zemlju u kojoj svi živimo, a taj osećaj je utoliko dublji sada kada se to dogodilo upravo sada, nepunih 9 meseci nakon što je ova Vlada koju vodim izabrana.

Kod nas je bilo negiranja i problema sa državnošću, suštinski problemi za opstanak nacije i države, imali smo i vojnu krizu, oružani sukob, pad aviona, potonuće broda, pad helikoptera, masakr nevinih ljudi, dece kod Smilkovskog, terorizma kao što je Divo naselje, bilo je pokušaja destabilizacije, bilo je i pokušaja destabilizacije veće i manje nezgode. Svaki sa svojom težinom i svojim intenzitetom tragedije u sebi. Ali ovo je kulminacija lošeg, korumpiranog sistema koji izjeda naše nade, a zajedno sa našim nadama, naše snove. Ili ćemo ga pobediti ili ćemo mu dozvoliti da pobedi nas. Pobeda nad tim sistemom je moguća samo uz hrabrost, vrlinu i principe u koje verujemo. Taj sistem ne možete prevariti, jer se on hrani lažima i tako postaje jači. Sistem u kojem su pogrešni ljudi donosili pogrešne odluke. Znate, samo hrabrošću, vrlinom i ličnim primerom, ličnom žrtvom, možemo se boriti i pobediti ovo zlo. To zlo korupcije i zloupotrebe institucija, privatizacije države i uništavanja svega što je pošteno i normalno, zlo u kome su svi radili i sarađivali jedni sa drugima na štetu celog normalnog sveta.

Ova tragedija podseća na to koliko je život krhak i koliko je malo potrebno da se obična noć pretvori u nezamisliv gubitak.

Odmah su preduzeti prvi koraci u otklanjanju posledica, a trenutno imamo informaciju da objekat u kojem se dogodila nesreća ima falsifikovanu dozvolu, koja je izdata u martu 2024. godine zbog davanja mita. Reč je o dokumentu za rad jednog kabarea, koji je izdat nezakonito, sa originalnim pečatom Ministarstva privrede i potpisom tadašnjih funkcionera istog ministarstva. Ovde ima mnogo pitanja na koja će istraga odgovoriti.

Dakle, u svemu ovome što nam se dešava i dešavalo, pre svega, mora da postoji krivična odgovornost za sve umešane, bez obzira kojoj instituciji pripadali, na kom nivou, kojoj stranci, kojoj profesiji itd, itd. do poslednjeg. Očekujte da kada je reč o odgovornosti neće biti milosti. Moraće da postoji odgovornost sa imenom i prezimenom.

U hirurški preciznom delovanju institucija. Bez milosti.

I drugo, podjednako važno. Potrebna je demonstracija moralne odgovornosti. I mnogi mi kažu da narod zna da Vlada nije kriva za ovo, da je to nova Vlada koja se uhvatila u koštac sa problemima koji su se gomilali decenijama i sistemom korupcije koji je decenijama stvaran u zemlji, ali ja vam kažem, bez obzira na to, mi moramo biti primer koji će imati smisla i vrednosti i mora imati moralnu odgovornost.

Ne sumnjam u ovo pitanje, niti ću kalkulisati. Ne treba mi vlast po svaku cenu, ali ja sam tu da se borim i ličnim primerom pokažem kako verujem da treba dalje, a šta ako odustanemo.

Da li ću onda dozvoliti da korumpirani sistem pobedi? Naravno da ne. U narednim danima ćemo preduzeti niz mera, aktivnosti i odluka koje će mnogo značiti u borbi za ovu zemlju i u ime svih žrtava ove tragedije i njihovih porodica. To dugujem vama, dugujem porodicama poginulih, medijima i svakom pojedinom čoveku u Makedoniji.

Danas je najvažnije da izrazimo saučešće porodicama, da se pomolimo za porodice poginulih i povređenih i za narod Makedonije. Pozovimo na jedinstvo i koheziju i usredsredimo se na činjenice i sve što je važno za početak velikog resetovanja sistema. Sistem koji nas sve uvlači i želi da nas proguta - naveo je on.