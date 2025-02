HDZ IGRA KAKO DOMOVINSKI POKRET SVIRA! Popustio i oko Tompsona. Ni koalicioni partner sa Penavom na čelu ipak nije siguran u pobedu

KAKO Domovinski pokret svira, tako HDZ igra! Tako, otprilike, izgleda hrvatski politički život, a rezultat je ekspresnih smena direktora Hrvatskih šuma i Jadrolinije, na zahtev Domovinskog pokreta. Bivši ministar Josip Dabro iz redova te desničarske stranke, koja je u koaliciji sa HDZ-om, i od koje vladajući zavise u Saboru, postavlja uslove, smenjuje HDZ-ov kadar, uprkos skandaloznim snimcima sa kalašnjikovim u ruci i kako uči desetogodišnjeg sina da puca.

Foto: Mohd Yazid Zainal / Alamy / Alamy / Profimedia

HDZ je nemoćan, jer od Dabrine ruke zavisi glasanje u parlamentu. Tako je na vanrednoj konferenciji za štampu Dabro u društvu predsednika Domovinskog pokreta Ivana Penave delio lekcije o moralu, "zahtevao" brzu istragu o svom slučaju, a na novinarsko pitanje gde je puška sa snimka u kojoj je go sa kalašnjikovim u ruci, nemušto je odgovorio: "Ne znam o čemu pričate, koja puška?" Opšti je utisak da je u koalicionom natezanju koje je trajalo danima Domovinski pokret izašao kao pobednik i ponizio premijera i vladajući HDZ. Plenković nije dobro prošao ni sa direktorom "Jadrolinije" Davidom Sotom koji je smenjen zbog insistiranja njegovog ministra Olega Butkovića.

A on se, inače, sve češće spominje kao budući šef HDZ-a. Sopta je bio poverljiv čovek premijera, a istraga je pokazala da je kriv zbog lošeg stanja u kompaniji koje je dovelo do smrti tri pomorca prošlog leta, kada je na njih pala rampa. Uoči lokalnih izbora u Hrvatskoj u maju vodi se, tako, žestoka politička bitka, iz koje sve češće Plenković izlazi kao poraženi. Uskoro predstoji i inauguracija predsednika Zorana Milanovića na koju je Plenković odbio da dođe, ali je poziv prihvatio Ivan Penava. Za premijera je to dodatni udarac, jer očito ne drži sve konce u vladajućoj koaliciji, a morao je da popusti i oko Tompsona koji je pevao u Zagrebu na dočeku rukometaša. HDZ već sada zavisi o tankoj podršci u Saboru sa 76 ruku, pa Dabro i slični mogu da ucenjuju vladajuću stranku bez političkih posledica.

Nezvanično, HDZ kalkuliše da li može da presloži koaliciju u kojoj nema SDSS, baš zbog Domovinskog pokreta, pa tri srpska poslanika, među kojima je i Milorad Pupovac, više ne odlučuju ni o čemu. Nije nemoguće da će u slučaju da se još više radikalizuju odnosi između HDZ-a i Domovinskog pokreta doći do vanrednih izbora, a rejting Plenkovića više nije isti kao pre. Sve je više nezadovoljnih i unutar HDZ-a, afere se nastavljaju dok građani upozoravaju na korupciju i loš život. Novi alarm je zbog problema pred turističku sezonu, jer je Hrvatska postala skuplja od Španije, Italije i Grčke, a HDZ-ov ministar turizma Tonči Glavina se ne snalazi.

Rejting KADA se i Milanović vrati "u formu", problemi za vladajuću stranku tek će početi, a time i bitka ko će voditi Hrvatsku, jer ankete pokazuju da je i Domovinskom pokretu pao rejting, pa da su sada izbori ne bi ni ušli u parlament. Pred lokalne izbore neizvesno je da li će pobediti i u Vukovaru.