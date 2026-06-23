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NE PRETERUJTE SA TROŠKOVIMA Astro savet za utorak, 23. jun: Aspekti Meseca upozoravaju na sukobe u partnerskim i porodičnim odnosima

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 06. 2026. u 07:00

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IZAZOVNI aspekti Meseca koji danas završava svoj prelazak preko Vage, znaka partnerstva, donose sukobe na ljubavnom i poslovnom planu, ali i probleme sa finansijama.

НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ СА ТРОШКОВИМА Астро савет за уторак, 23. јун: Аспекти Месеца упозоравају на сукобе у партнерским и породичним односима

Foto: Depositphotos/Krakenimages.com, stevanovicigor

Ne zaboravite da Vagom upravlja Venera, planeta novca i hedonizma, iz Lava, znaka uživanja, donosoeći potrebu za preterivanjem u životnim zadovoljstvima, pre svega, trošenju novca.

Napeti aspekti Meseca, simbola nežnijeg pola, sa Marsom, planetom povreda, donose i sukobe i rasprave sa ženama. Kavdrat sa Jupiterom i Merkurom u znaku porodice, Raku, upozorava takođe na sukobe sa članovima porodice.

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