NE PRETERUJTE SA TROŠKOVIMA Astro savet za utorak, 23. jun: Aspekti Meseca upozoravaju na sukobe u partnerskim i porodičnim odnosima

IZAZOVNI aspekti Meseca koji danas završava svoj prelazak preko Vage, znaka partnerstva, donose sukobe na ljubavnom i poslovnom planu, ali i probleme sa finansijama.

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Ne zaboravite da Vagom upravlja Venera, planeta novca i hedonizma, iz Lava, znaka uživanja, donosoeći potrebu za preterivanjem u životnim zadovoljstvima, pre svega, trošenju novca.

Napeti aspekti Meseca, simbola nežnijeg pola, sa Marsom, planetom povreda, donose i sukobe i rasprave sa ženama. Kavdrat sa Jupiterom i Merkurom u znaku porodice, Raku, upozorava takođe na sukobe sa članovima porodice.