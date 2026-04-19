Bez velikih troškova i skupih tretmana: Namirnice koje mogu prirodno izbeliti zube
JEDNA dentalna higijeničarka otkrila je da pravilnim izborom hrane možete prirodno pomoći da vam zubi izgledaju svetlije i to bez skupih tretmana.
Ipak, naglašava da su redovno pranje zuba i korišćenje konca dva puta dnevno i dalje najvažniji za zdravlje usne duplje. Uz to, male promene u ishrani mogu dodatno poboljšati izgled zuba i imati pozitivan uticaj na celokupno zdravlje.
Namirnice koje doprinose beljem osmehu
Prema njenim rečima, jabuke, jagode, celer i sir spadaju u namirnice koje mogu pomoći da zubi izgledaju belje. Stručnjaci ističu da sir, zbog visokog sadržaja kalcijuma, doprinosi jačanju zuba i kostiju.
Osim toga, sir utiče na povećanje pH vrednosti u ustima, što može smanjiti rizik od karijesa i pojave mrlja. Takođe pomaže u održavanju ravnoteže bakterija u usnoj duplji. Tvrđi sirevi, poput parmezana, romana i gaude, mogu mehanički ukloniti ostatke hrane i deo površinskih naslaga sa zuba. Hrskave namirnice poput jabuka i celera podstiču lučenje pljuvačke, koja ima važnu zaštitnu ulogu.
Korisne su i druge hrskave namirnice
Sličan efekat imaju i šargarepa, orašasti plodovi i ananas. Ove namirnice podstiču stvaranje pljuvačke, a njihova struktura blago „čisti“ zube i može pomoći u uklanjanju površinskih mrlja.
Posebno se izdvaja ananas, jer sadrži enzim bromelain. Istraživanja pokazuju da ovaj enzim može doprineti uklanjanju naslaga i mrlja, kao i smanjenju upale desni, pa je dobar izbor za zdravlje usne duplje.
Šta bi trebalo ograničiti
Za očuvanje svetlog osmeha preporučuje se da smanjite unos kafe, čaja i crnog vina, jer mogu ostaviti tamne mrlje na zubima. Takođe, i određene namirnice poput bobičastog voća, sosova za testeninu i karija mogu uticati na promenu boje zuba, piše Indeks.hr.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
Spasiće vam život: Ako vas napadne pas, izgovorite samo ovu reč!
19. 04. 2026. u 21:05
Kako se rešiti tuge? Ovo su mudre reči patrijarha Pavla
19. 04. 2026. u 20:05
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)