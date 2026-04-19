Bez velikih troškova i skupih tretmana: Namirnice koje mogu prirodno izbeliti zube

K. Despotović

19. 04. 2026. u 10:15

JEDNA dentalna higijeničarka otkrila je da pravilnim izborom hrane možete prirodno pomoći da vam zubi izgledaju svetlije i to bez skupih tretmana.

Без великих трошкова и скупих третмана: Намирнице које могу природно избелити зубе

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Ipak, naglašava da su redovno pranje zuba i korišćenje konca dva puta dnevno i dalje najvažniji za zdravlje usne duplje. Uz to, male promene u ishrani mogu dodatno poboljšati izgled zuba i imati pozitivan uticaj na celokupno zdravlje.

Namirnice koje doprinose beljem osmehu

Prema njenim rečima, jabuke, jagode, celer i sir spadaju u namirnice koje mogu pomoći da zubi izgledaju belje. Stručnjaci ističu da sir, zbog visokog sadržaja kalcijuma, doprinosi jačanju zuba i kostiju.

Osim toga, sir utiče na povećanje pH vrednosti u ustima, što može smanjiti rizik od karijesa i pojave mrlja. Takođe pomaže u održavanju ravnoteže bakterija u usnoj duplji. Tvrđi sirevi, poput parmezana, romana i gaude, mogu mehanički ukloniti ostatke hrane i deo površinskih naslaga sa zuba. Hrskave namirnice poput jabuka i celera podstiču lučenje pljuvačke, koja ima važnu zaštitnu ulogu.

Korisne su i druge hrskave namirnice

Sličan efekat imaju i šargarepa, orašasti plodovi i ananas. Ove namirnice podstiču stvaranje pljuvačke, a njihova struktura blago „čisti“ zube i može pomoći u uklanjanju površinskih mrlja.

Posebno se izdvaja ananas, jer sadrži enzim bromelain. Istraživanja pokazuju da ovaj enzim može doprineti uklanjanju naslaga i mrlja, kao i smanjenju upale desni, pa je dobar izbor za zdravlje usne duplje.

Šta bi trebalo ograničiti

Za očuvanje svetlog osmeha preporučuje se da smanjite unos kafe, čaja i crnog vina, jer mogu ostaviti tamne mrlje na zubima. Takođe, i određene namirnice poput bobičastog voća, sosova za testeninu i karija mogu uticati na promenu boje zuba, piše Indeks.hr. 

(Indeks.hr)

Drugi pišu

Pročitajte više

