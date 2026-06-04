U JUVENTUSU DIBIDUS ZBUNJENI! Kada im je Dušan Vlahović zatražio ovo, momentalno su mu pokazali vrata
Dušan Vlahović će na leto napustiti Juventus, nakon što mu istekne ugovor i posle neuspešnih pregovora o nastavku saradnje, odlučeno je na sastanku u trening centru Kontinasa.
Na razgovorima su učestvovali srpski napadač i njegov otac Miloš, dogovor nije postignut, a novi sastanak nije planiran.
Pregovori koji su trajali oko godinu dana prekinuti su zbog finansijskih neslaganja.
Iz Juventusa su ljutito napustili sastanak sa Vlahovićem i njegovim agentima i obavestili su javnost da može da ide, a da će u Torinu potražiti novog napadača s manjim prohtevima. Uostalom, direktor kluba Đorđo Kjelini nije ostavio prostora za bilo kakvo drugačije razmišljanje.
- Vlahović je ozbiljan čovek i ozbiljan igrač. Ne želi da ostane u Juventusu po uslovima koje mu nudimo i njegovo je pravo da potraži novu sredinu - naglasio je bivši kapiten Juventusa.
Prema informacijama iz Italije Dušan Vlahović je tražio previše novca, odnosno nije hteo da popusti i pristane na smanjenje plate kako bi ostao u Juventusu, što već godinama pokušavaju da ga uslove u Torinu.
Navodno, Vlahović je tražio 8 miliona evra godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. S druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona evra godišnje uz milion evra bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja.
Ostaje da se vidi gde će na kraju završiti Vlahović...
Preporučujemo
PRVA "BOMBA" MILOŠA TEODOSIĆA: Njegov bivši saigrač stiže u Zvezdu!
04. 06. 2026. u 10:40
GOTOVO JE! Crvena zvezda završila prvo veliko pojačanje za narednu sezonu
04. 06. 2026. u 10:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SUSRET RANjENIH ORLOVA: U duelu mundijalskih gubitnika oslabljena Nigerija gostuje Poljskoj
Poljska i Nigerija odigraće prijateljsku utakmicu u Varšavi na stadionu PGE Narodovi.
03. 06. 2026. u 07:30
UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.
02. 06. 2026. u 20:42
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)