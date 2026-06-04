Fudbal

U JUVENTUSU DIBIDUS ZBUNJENI! Kada im je Dušan Vlahović zatražio ovo, momentalno su mu pokazali vrata

Новости онлине

04. 06. 2026. u 09:22

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Dušan Vlahović će na leto napustiti Juventus, nakon što mu istekne ugovor i posle neuspešnih pregovora o nastavku saradnje, odlučeno je na sastanku u trening centru Kontinasa.

У ЈУВЕНТУСУ ДИБИДУС ЗБУЊЕНИ! Када им је Душан Влаховић затражио ово, моментално су му показали врата

Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Na razgovorima su učestvovali srpski napadač i njegov otac Miloš, dogovor nije postignut, a novi sastanak nije planiran.

Pregovori koji su trajali oko godinu dana prekinuti su zbog finansijskih neslaganja.

Iz Juventusa su ljutito napustili sastanak sa Vlahovićem i njegovim agentima i obavestili su javnost da može da ide, a da će u Torinu potražiti novog napadača s manjim prohtevima. Uostalom, direktor kluba Đorđo Kjelini nije ostavio prostora za bilo kakvo drugačije razmišljanje.

- Vlahović je ozbiljan čovek i ozbiljan igrač. Ne želi da ostane u Juventusu po uslovima koje mu nudimo i njegovo je pravo da potraži novu sredinu - naglasio je bivši kapiten Juventusa.

Prema informacijama iz Italije Dušan Vlahović je tražio previše novca, odnosno nije hteo da popusti i pristane na smanjenje plate kako bi ostao u Juventusu, što već godinama pokušavaju da ga uslove u Torinu.

Navodno, Vlahović je tražio 8 miliona evra godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. S druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona evra godišnje uz milion evra bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja.

Ostaje da se vidi gde će na kraju završiti Vlahović...

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