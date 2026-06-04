PAZITE DA NE BUDETE ŽRTVA PREVARE Astro savet za četvrtak, 4. jun: Ovi znaci su na udaru kvadrata između planeta komunikacija i zabluda

MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 4. juna, u 00.11, pravi izazovan aspekt sa Neptunom, planetom mašte, ideala, romantike, ljubavnog zanosa, ali i obmana i laži, u Ovnu, znaku akcije, sukoba i povreda.

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MERKUR, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 4. juna, u 00.11, pravi izazovan aspekt sa Neptunom, planetom mašte, ideala, romantike, ljubavnog zanosa, ali i obmana i laži, u Ovnu, znaku akcije, sukoba i povreda.

Ovaj izazovan aspekt naglašava preosetljivost (naročito kod osoba s ovim natalnim aspektom) i podstiče nervnu napetost. Upozorava na dezinformacije, prevare, razočaranja, zablude i laži, tako da neko može biti prevarant, a neko žrtva prevare (u zavisnosti od pozicije Merkura i Neptuna u kućama ličnog horoskopa).

Izbegavajte donošenje odluka pod uticajem emocija i idealizovanje nekih osoba ili situacija, kako se kasnije ne biste razočarali. Pazite šta i kome pričate, kako ne biste postali žrtva ogovaranja ili intriga. Zato, skinite ružičaste naočare i uključite razum.

Na udaru ovog aspekta su Rakovi, Ovnovi, Jarčevi i Vage.