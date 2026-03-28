UKRADENO 12 TONA ČOKOLADICA KITKAT: Moguća nestašica pred Uskrs
TOVAR od oko 12 tona čokoladica KitKat ukraden je tokom tranzita kroz Evropu, što bi moglo da uzrokuje nestašicu ovog mnogima omiljenog slatkiša na tržištu, i to samo nedelju dana pred katolički Uskrs, saopštili su predstavnici tog brenda kompanije Nestle.
-Kamion koji je prevozio 413.793 artikla iz našeg novog asortimana čokoladica ukraden je tokom tranzita u Evropi, rekli su predstavnici KitKat-a, prenosi danas televizija BFM.
Tovar, težak oko 12 tona, nestao je prošle nedelje dok se kamion kretao trasom između proizvodnog postrojenja i lokacija za distribuciju.
Kamion je, pre krađe, napustio centralni deo Italije i uputio se ka Poljskoj, s namerom da distribuira čokoladice u zemljama kroz koje prolazi.
Iz kompanije nisu precizirali gde je tačno roba nestala, ali su rekli da se vozilu i njegovom tovaru izgubio trag.
-Istraga se nastavlja u tesnoj saradnji sa lokalnim vlastima i partnerima iz lanca sbandevanja, dodaju iz ovog brenda.
Upozorili su da se čokoladice mogu naći na nezvaničnim evropskim tržištima.
Istakli su da je ukradenim proizvodima moguće ući u trag skeniranjem bar kodova na omotu.
„U slučaju podudaranja, skener će primiti jasne instrukcije o načinu na koji se KitKat može obavestiti, a potom će dokaze proslediti na odgovarajući način“, navode iz kompanije.
sputnikportal.rs
