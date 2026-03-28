UKRADENO 12 TONA ČOKOLADICA KITKAT: Moguća nestašica pred Uskrs

TOVAR od oko 12 tona čokoladica KitKat ukraden je tokom tranzita kroz Evropu, što bi moglo da uzrokuje nestašicu ovog mnogima omiljenog slatkiša na tržištu, i to samo nedelju dana pred katolički Uskrs, saopštili su predstavnici tog brenda kompanije Nestle.

-Kamion koji je prevozio 413.793 artikla iz našeg novog asortimana čokoladica ukraden je tokom tranzita u Evropi, rekli su predstavnici KitKat-a, prenosi danas televizija BFM.

Tovar, težak oko 12 tona, nestao je prošle nedelje dok se kamion kretao trasom između proizvodnog postrojenja i lokacija za distribuciju.

Kamion je, pre krađe, napustio centralni deo Italije i uputio se ka Poljskoj, s namerom da distribuira čokoladice u zemljama kroz koje prolazi.

Iz kompanije nisu precizirali gde je tačno roba nestala, ali su rekli da se vozilu i njegovom tovaru izgubio trag.

-Istraga se nastavlja u tesnoj saradnji sa lokalnim vlastima i partnerima iz lanca sbandevanja, dodaju iz ovog brenda.

Upozorili su da se čokoladice mogu naći na nezvaničnim evropskim tržištima.

Istakli su da je ukradenim proizvodima moguće ući u trag skeniranjem bar kodova na omotu.

„U slučaju podudaranja, skener će primiti jasne instrukcije o načinu na koji se KitKat može obavestiti, a potom će dokaze proslediti na odgovarajući način“, navode iz kompanije.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO -ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje