Panorama

UKRADENO 12 TONA ČOKOLADICA KITKAT: Moguća nestašica pred Uskrs

Predrag Stojković
Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 15:40

TOVAR od oko 12 tona čokoladica KitKat ukraden je tokom tranzita kroz Evropu, što bi moglo da uzrokuje nestašicu ovog mnogima omiljenog slatkiša na tržištu, i to samo nedelju dana pred katolički Uskrs, saopštili su predstavnici tog brenda kompanije Nestle.

Foto: Depositphotos

-Kamion koji je prevozio 413.793 artikla iz našeg novog asortimana čokoladica ukraden je tokom tranzita u Evropi, rekli su predstavnici KitKat-a, prenosi danas televizija BFM.

Tovar, težak oko 12 tona, nestao je prošle nedelje dok se kamion kretao trasom između proizvodnog postrojenja i lokacija za distribuciju.

Kamion je, pre krađe, napustio centralni deo Italije i uputio se ka Poljskoj, s namerom da distribuira čokoladice u zemljama kroz koje prolazi.

Iz kompanije nisu precizirali gde je tačno roba nestala, ali su rekli da se vozilu i njegovom tovaru izgubio trag.

-Istraga se nastavlja u tesnoj saradnji sa lokalnim vlastima i partnerima iz lanca sbandevanja, dodaju iz ovog brenda.

Upozorili su da se čokoladice mogu naći na nezvaničnim evropskim tržištima.

Istakli su da je ukradenim proizvodima moguće ući u trag skeniranjem bar kodova na omotu.

„U slučaju podudaranja, skener će primiti jasne instrukcije o načinu na koji se KitKat može obavestiti, a potom će dokaze proslediti na odgovarajući način“, navode iz kompanije.

sputnikportal.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRAVO, BOSNO! Novak Đoković presrećan

"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan