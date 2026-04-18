Budite se par minuta pre alarma? Nauka otkrila zašto se to događa

AKO vam se često dešava da se probudite nekoliko minuta pre nego što zazvoni alarm, niste jedini i, što je zanimljivo, to nije slučajnost.

Foto: pexels.com/ Ron Lach

Prema stručnjacima, iza ovog fenomena krije se neverovatna preciznost unutrašnjeg biološkog sata koji upravlja gotovo svakim aspektom našeg tela.

Unutrašnji sat tačniji od bilo kog alarma

Naše telo funkcioniše po ritmu koji se zove cirkadijalni ritam - prirodni 24-časovni ciklus koji određuje kada smo pospani, gladni ili puni energije.

Taj ritam kontroliše deo mozga zvan suprahijazmatsko jezgro, koje prati promene svetla i tame i usklađuje telo s dnevnim ciklusima.

Kada se naviknete da svakog dana ustajete u isto vreme, mozak počinje da luči hormone stresa (kortizol) malo pre buđenja, pripremajući telo da se probudi prirodno, bez šoka. Zbog toga se mnogi ljudi probude nekoliko minuta pre nego što alarm zazvoni - telo jednostavno zna da je vreme da se aktivira.

Zašto je to dobar znak

Buđenje pre alarma znak je da vam ritam funkcioniše pravilno. To znači da telo prepoznaje rutinu i da se prilagodilo vašem rasporedu spavanja. Osobe sa stabilnim ritmom češće se osećaju odmorno i imaju više energije ujutru, jer se ne bude "na silu".

Stručnjaci napominju da ovaj mehanizam ima i zaštitnu ulogu - naglo buđenje uz alarm povećava krvni pritisak i ubrzava otkucaje srca, dok se postepeno buđenje odvija prirodnije i manje stresno.

Foto: pexels.com/ Kampus Production

Kada buđenje pre alarma može biti problem

Ipak, ako se redovno budite previše rano (na primer, sat vremena pre nego što treba), to može ukazivati na stres, anksioznost ili poremećaj sna. U tim slučajevima telo luči hormone stresa ranije nego što bi trebalo, što remeti ritam spavanja.

U takvim situacijama stručnjaci preporučuju da:

održavate stalno vreme odlaska na spavanje i buđenja,

izbegavate ekran i svetlost bar sat vremena pre spavanja,

ograničite unos kofeina popodne,

i obratite pažnju na kvalitet vazduha i temperaturu u spavaćoj sobi.

Kako da iskoristite svoj biološki sat

Ako već imate naviku da se budite pre alarma, pokušajte da je pretvorite u prednost. Koristite tih nekoliko minuta za lagano istezanje, duboko disanje ili meditaciju - na taj način telo prelazi u budno stanje bez naglih promena.

Vaš unutrašnji sat nije neprijatelj - naprotiv, on je najprecizniji lični asistent koji vam pomaže da započnete dan u svom ritmu.

Dakle, sledeći put kada otvorite oči pre nego što alarm zazvoni, setite se: to nije slučajnost - to je dokaz da vaše telo tačno zna kad je pravo vreme da se probudi.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Ko najčešće zove hitnu pomoć i zbog čega?