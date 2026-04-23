Astro savet za četvrtak, 23. april: Evo koje znake očekuju finansijski izazovi i ljubomorne scene

MESEC ulazi u Lava i fokus je na ljubavi, deci, umetnosti, kreativnosti, šou-biznisu, sportu, hobijima, igrama na sreću...

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Obrazuje opoziciju s Plutonom u Vodoliji, trigon sa Neptunom u Ovnu i sekstil s Uranom u Biku.

Aspekti sa Neptunom podstiču nas da ostvarimo nešto o čemu smo dugo maštali. Donose inspiraciju i stvaralačku energiju umetnicima, piscima, glumcima, muzičarima, naučnicima, ali i farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima...

Opozicija Meseca i Plutona u Vodoliji čini našu podsvest prijemčivom na svakodnevne loše utiske, vesti, informacije. Donosi sukob između podsvesnih želja i onoga što nameće neka društvena organizacija ili interesna grupa.

Jer, ovaj aspekt aktivira dve oprečne energije: s jedne strane je podsvest (Mesec), a s druge potreba za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i ostale fiksne znake, Bikove (porodični i odnosi sa nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).